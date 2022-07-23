Олег Шатов считается одним из основных игроков «Урала» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футболист ФК «Урал», экс-полузащитник сборной России Олег Шатов стал участником конфликта в центре Екатеринбурга. Инцидент произошел в ночь с пятницы (22 июля) на субботу на выезде из Shisha Bar на ул. 8 Марта, 25, рассказала URA.RU свидетель.

«В баре была какая-то VIP-тусовка. Видимо, что-то не поделили. С одной стороны, как я поняла, был Шатов со своим товарищем, с другой — южане. Полиция их разняла. Подошел человек в погонах», — поделилась собеседница. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении URA.RU, «человек в погонах» — подполковник Александр Кашигин. Он возглавляет отдел охраны общественного порядка УМВД.

У другого очевидца из общения с полицейскими сложилось впечатление, что они оказались на месте случайно — в это время как раз проходил рейд УМВД. «Выходя из бара „Стрелка“, они заметили, что через дорогу назревает конфликт — люди общались на повышенных тонах. Шатов там действительно присутствовал. Оформлять никого не стали. Из-за чего спорили? Все банально: кто-то кого-то задел плечом, и понеслось», — описал ситуацию источник.

В пресс-службе УМВД обещали «проверить информацию на соответствие действительности». Оперативно дозвониться до Шатова по номеру, который есть у редакции, не удалось. Представитель ФК «Урал» сказал, что впервые слышит о стычке. На следующий день, 23 июля, команда играла на выезде с «Оренбургом». Матч закончился со счетом 3-0 в пользу хозяев. Шатова в заявке на игру не было. После двух туров «Урал» идет на последнем месте в РПЛ.

Воспитанник клуба Шатов вернулся в «Урал» зимой 2022 года. С 2013 по 2020 он играл за петербургский «Зенит». В составе команды Шатов трижды выигрывал Чемпионат России и два раза — Кубок. За сборную России футболист выступал в 2013—2016 годах.

Участников конфликта отпустили без составления протокола Фото: читатель URA.RU

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