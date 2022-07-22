Полицейские провели профилактический рейд по развлекательным заведениям Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские и общественники провели рейд по барам и кальянным. Где-то нашли нелицензированный алкоголь, а где-то — мигрантов без патента на работу. Об этом URA.RU рассказал член общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Проверили заведение на Добролюбова, 8, там находится кальянная в подвале жилого дома. Алкоголь продавали без лицензии, изъято 10 бутылок крепкого алкоголя. В баре на 8 Марта задержали двух мигрантов, у которых не было патента на работу», — поделился Чукреев.

Также полицейские во время рейда пресекли конфликт, который назревал между посетителями заведения на 8 Марта, 18. «Он грозил массовой дракой, потому что там были южане, и не только, все были нетрезвые», — добавил Чукреев. Ранее URA.RU сообщало, что перед рейдом по барам полицейские очистили центр Екатеринбурга от продавцов без лицензий.

«Проверены 24 точки, выявлены несанкционированные пункты реализации различного рода товаров: мороженого, игрушек, а также аттракционы „лопни шарик“ и продажа кальянов. Всего по данному факту составлено 11 административных протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения, еще 11 протоколов составили за торговлю в неотведенных для этого местах», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Фото: Дмитрий Чукреев

Фото: Дмитрий Чукреев

Фото: Дмитрий Чукреев

Фото: Дмитрий Чукреев