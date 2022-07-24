Хоккейный клуб СКА отметил достижение Евгения Кетова Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Хоккеист из Пермского края Евгений Кетов, выступающий за питерский СКА, получил в подарок металлическую клюшку. Таким образом клуб отметил достижение игрока — в составе СКА Кетов провел более 500 игр. Фотография хоккеиста с необычным подарком появилась на официальной странице питерского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Железному человеку — железная клюшка! Рекордсмену СКА по количеству матчей за клуб вручили памятный подарок — 516 игр в армейской форме уже на счету Евгения Кетова, и это абсолютно точно не предел», — говорится в сообщении клуба.

Ккетов является уроженцем города Губаха. За СКА он выступает с 2013 года. За это время вместе с командой хоккеист дважды выигрывал Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Кетов также входил в состав сборной России по хоккею вместе с которой, в 2012 году, завоевал золото чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. В мае спортсмен принял участие в необычном хоккейном матче, который прошел в Перми с участием политиков, крупных спортивных функционеров и звезд НХЛ.