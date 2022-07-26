В Челябинской области умер мальчик, которого спас учитель ОБЖ

В Южноуральске (Челябинская область) умер 12-летний мальчик, которого в мае спас учитель ОБЖ школы №6 Константин Пугач. По информации источника, у ребенка остановилось сердце.
«Ребенка доставили в отделение неврологии в Челябинск. У мальчика возобновились обмороки. Сегодня утром у школьника произошла остановка сердца, и он скончался», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».
Ранее учитель ОБЖ из Южноуральска спас жизнь ребенка в середине мая. Мальчику стало плохо на перемене — он потерял сознание, у него остановилось сердце. Педагог пришел на помощь, сделав искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. А затем передал задышавшего ребенка в руки подоспевших медиков.
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