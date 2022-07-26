26 июля 2022

В Челябинской области умер мальчик, которого спас учитель ОБЖ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь. Челябинск, минздрав, реанимация, медицина, врачи, скорая помощь, медик
Перед смертью ребенка доставили в отделение неврологии в Челябинск (фото из архива) Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) умер 12-летний мальчик, которого в мае спас учитель ОБЖ школы №6 Константин Пугач. По информации источника, у ребенка остановилось сердце.

«Ребенка доставили в отделение неврологии в Челябинск. У мальчика возобновились обмороки. Сегодня утром у школьника произошла остановка сердца, и он скончался», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Ранее учитель ОБЖ из Южноуральска спас жизнь ребенка в середине мая. Мальчику стало плохо на перемене — он потерял сознание, у него остановилось сердце. Педагог пришел на помощь, сделав искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. А затем передал задышавшего ребенка в руки подоспевших медиков.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Южноуральске (Челябинская область) умер 12-летний мальчик, которого в мае спас учитель ОБЖ школы №6 Константин Пугач. По информации источника, у ребенка остановилось сердце. «Ребенка доставили в отделение неврологии в Челябинск. У мальчика возобновились обмороки. Сегодня утром у школьника произошла остановка сердца, и он скончался», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей». Ранее учитель ОБЖ из Южноуральска спас жизнь ребенка в середине мая. Мальчику стало плохо на перемене — он потерял сознание, у него остановилось сердце. Педагог пришел на помощь, сделав искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. А затем передал задышавшего ребенка в руки подоспевших медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...