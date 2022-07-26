Пермяк засудил фонд капремонта за затопленную дождем квартиру

По отчету оценщиков, затопило 42,4 кв. м. квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми отсудил у фонда капитального ремонта 391 тысячу рублей за затопленную дождем квартиру. Потоп произошел уже после ремонта крыши многоквартирного дома подрядчиком фонда, говорится в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Взыскать с Некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу ФИО денежные средства в размере 391 900 рублей», — указано в документе. Также фонд должен оплатить услуги специалиста, оценивавшего ущерб жилью.

Согласно отчету оценщиков, дождем залило 42,4 кв м. квартиры. Повреждены были штукатурное покрытие и обои в спальне и кухне, компьютерный, кухонный и журнальный столы. Общий ущерб оценен в 391 тысячу рублей.

Представитель фонда капремонта просил суд переложить ответственность на подрядчика — компанию «АудитЭнергоПроект». Однако суд решил, что по закону ответственность за неисполнение обязательств несет именно фонд.