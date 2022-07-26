Минздрав начал проверку из-за смерти мальчика из Южноуральска

27 июля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Министерство здравоохранения области приносит соболезнования родным и близким мальчикам Екатерина Сычкова © URA.RU Минздрав Челябинской области начал проверку из-за смерти мальчика из Южноуральска, которого доставили после обморока в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что действиям медицинских работников будет дана оценка. «Минздравом региона организован ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медицинской помощи, оказанной пациенту. Оценка действий медицинских работников будет дана по результатам проверки всех этапов медицинской помощи», - прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. 12-летнего школьника доставили в отделение неврологии в Челябинск после обмороков. Сегодня утром у школьника произошла остановка сердца и он скончался. Министерство здравоохранения Челябинской области в связи со смертью ребенка приносит искренние соболезнования родным и близким мальчика. Ранее у мальчика уже случались обмороки и учитель ОБЖ из Южноуральска Константин Пугач спас жизнь ребенка в середине мая. Мальчику стало плохо на перемене — и у него остановилось сердце. Педагог сделал ребенку искусственное дыхание и передал задышавшего ребенка в руки медиков.

Минздрав Челябинской области начал проверку из-за смерти мальчика из Южноуральска, которого доставили после обморока в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что действиям медицинских работников будет дана оценка. «Минздравом региона организован ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медицинской помощи, оказанной пациенту. Оценка действий медицинских работников будет дана по результатам проверки всех этапов медицинской помощи», - прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. 12-летнего школьника доставили в отделение неврологии в Челябинск после обмороков. Сегодня утром у школьника произошла остановка сердца и он скончался. Министерство здравоохранения Челябинской области в связи со смертью ребенка приносит искренние соболезнования родным и близким мальчика. Ранее у мальчика уже случались обмороки и учитель ОБЖ из Южноуральска Константин Пугач спас жизнь ребенка в середине мая. Мальчику стало плохо на перемене — и у него остановилось сердце. Педагог сделал ребенку искусственное дыхание и передал задышавшего ребенка в руки медиков.