26 июля 2022

Минздрав начал проверку из-за смерти мальчика из Южноуральска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Клипарт. Курган, медики, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, фельдшеры, вызов врача
Министерство здравоохранения области приносит соболезнования родным и близким мальчикам

Минздрав Челябинской области начал проверку из-за смерти мальчика из Южноуральска, которого доставили после обморока в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что действиям медицинских работников будет дана оценка.

«Минздравом региона организован ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медицинской помощи, оказанной пациенту. Оценка действий медицинских работников будет дана по результатам проверки всех этапов медицинской помощи», - прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.

12-летнего школьника доставили в отделение неврологии в Челябинск после обмороков. Сегодня утром у школьника произошла остановка сердца и он скончался. Министерство здравоохранения Челябинской области в связи со смертью ребенка приносит искренние соболезнования родным и близким мальчика.

Ранее у мальчика уже случались обмороки и учитель ОБЖ из Южноуральска Константин Пугач спас жизнь ребенка в середине мая. Мальчику стало плохо на перемене — и у него остановилось сердце. Педагог сделал ребенку искусственное дыхание и передал задышавшего ребенка в руки медиков.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Минздрав Челябинской области начал проверку из-за смерти мальчика из Южноуральска, которого доставили после обморока в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что действиям медицинских работников будет дана оценка. «Минздравом региона организован ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медицинской помощи, оказанной пациенту. Оценка действий медицинских работников будет дана по результатам проверки всех этапов медицинской помощи», - прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. 12-летнего школьника доставили в отделение неврологии в Челябинск после обмороков. Сегодня утром у школьника произошла остановка сердца и он скончался. Министерство здравоохранения Челябинской области в связи со смертью ребенка приносит искренние соболезнования родным и близким мальчика. Ранее у мальчика уже случались обмороки и учитель ОБЖ из Южноуральска Константин Пугач спас жизнь ребенка в середине мая. Мальчику стало плохо на перемене — и у него остановилось сердце. Педагог сделал ребенку искусственное дыхание и передал задышавшего ребенка в руки медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...