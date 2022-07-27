На главную стройку Нижнего Тагила нагрянула VIP-делегация

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Визит депутатов законодательного собрания СО в Нижний Тагил
За две недели до сдачи работы на мосту в Нижнем Тагиле еще продолжаются Фото:

Депутаты свердловского заксобрания практически в полном составе выехали с инспекцией в Нижний Тагил. Члены парламента проверили строящийся мост через Тагильский пруд — ключевой проект к 300-летию города. Готовность переправы, несмотря на заверения подрядчика, у многих вызвала вопросы, передает корреспондент URA.RU.

Мост через пруд начали строить в 2020 году. Без него два берега Нижнего Тагила оторваны друг от друга, поэтому горожане давно мечтали о переправе. Местные власти и мэр Владислав Пинаев поставили амбициозную задачу — закончить объект к 300-летию города в августе 2022-го. За работу взялась московская фирма «АльмакорГруп»: сама конструкция моста уже готова, но работы на ней продолжаются до сих пор. При этом открытие должно состояться через 15 дней.

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На фоне этого осмотреть стройку приехали депутаты заксо — все, кроме считанных единиц отсутствующих. Пройдя до середины переправы, парламентарии окружили руководителя проекта Вячеслава Назарова. «Вы успеете все смонтировать до 12 августа?» — поинтересовалась спикер Людмила Бабушкина. «Конечно! Мы не просто успеем. Мы, начиная с 1 августа, будем тестировать освещение», — заверил Назаров.

Позднее Бабушкина в разговоре с URA.RU согласилась, что подрядчик, скорее всего, успеет закончить работы, но с оговоркой. «Мост будет введен в действие перед празднованием Дня города. Единственное, что вся детальная отделка будет завершена по проекту — это ноябрь», — пояснила Бабушкина.

Тендерная стоимость строительства моста через Тагильский пруд составляла 3,9 млрд рублей. Мэр Владислав Пинаев в середине июля объявил, что переправа получит официальное название — Луганский проспект. В ближайшее время у моста появятся соответствующие указатели.

Визит депутатов законодательного собрания СО в Нижний Тагил
Депутаты заксобрания и мэр Владислав Пинаев (в центре, в светлых кроссовках) одними из первых прошлись по мосту
Фото:
Визит депутатов законодательного собрания СО в Нижний Тагил
27 июля активные работы на мосту еще продолжаются
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Депутаты свердловского заксобрания практически в полном составе выехали с инспекцией в Нижний Тагил. Члены парламента проверили строящийся мост через Тагильский пруд — ключевой проект к 300-летию города. Готовность переправы, несмотря на заверения подрядчика, у многих вызвала вопросы, передает корреспондент URA.RU. Мост через пруд начали строить в 2020 году. Без него два берега Нижнего Тагила оторваны друг от друга, поэтому горожане давно мечтали о переправе. Местные власти и мэр Владислав Пинаев поставили амбициозную задачу — закончить объект к 300-летию города в августе 2022-го. За работу взялась московская фирма «АльмакорГруп»: сама конструкция моста уже готова, но работы на ней продолжаются до сих пор. При этом открытие должно состояться через 15 дней. На фоне этого осмотреть стройку приехали депутаты заксо — все, кроме считанных единиц отсутствующих. Пройдя до середины переправы, парламентарии окружили руководителя проекта Вячеслава Назарова. «Вы успеете все смонтировать до 12 августа?» — поинтересовалась спикер Людмила Бабушкина. «Конечно! Мы не просто успеем. Мы, начиная с 1 августа, будем тестировать освещение», — заверил Назаров. Позднее Бабушкина в разговоре с URA.RU согласилась, что подрядчик, скорее всего, успеет закончить работы, но с оговоркой. «Мост будет введен в действие перед празднованием Дня города. Единственное, что вся детальная отделка будет завершена по проекту — это ноябрь», — пояснила Бабушкина. Тендерная стоимость строительства моста через Тагильский пруд составляла 3,9 млрд рублей. Мэр Владислав Пинаев в середине июля объявил, что переправа получит официальное название — Луганский проспект. В ближайшее время у моста появятся соответствующие указатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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