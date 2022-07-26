В ХМАО страховщики придумали, как не платить клиентам при ДТП. Схема

27 июля 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Страховая требует с клиента 66 тысяч рублей в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте страховая компания «Югория» пытается засудить своего клиента из-за ошибки с ОСАГО, требуя выплатить 66 тысяч рублей после совершения ДТП. Об этом URA.RU рассказал сам клиент Михаил Хабаров. Мужчина попал в ДТП в 2018 году, в котором по вине Хабарова пострадали его и чужая машина. Аварию оформили по европротоколу без участия сотрудников ГИБДД. Клиент обратился в «Югорию», где покупал полис ОСАГО. Однако машину на осмотр не предоставил, отдав ее сразу в ремонт. «В страховой заверили, что в этом нет ничего страшного, но попросили написать заявление об отказе от осмотра автомобиля. Спустя время мне пришло извещение о долге. Сначала они предложили оплатить часть суммы, а потом купить в „Югории“ хоть какую-нибудь страховку. Мол, взамен фирма обещает закрыть историю с ДТП. Ну, то есть звучит это примерно так: вы нам хоть что-нибудь заплатите и мы от вас отстанем», — рассказал сургутянин. Клиенту, по его словам, предложили купить страховку примерно за пять тысяч рублей. Однако затем аппетиты страховщиков выросли до 15 тысяч. Хабаров отказался от предложения, и в итоге получил иск в суд. «„Югория“ уже обратилась в суд с требованием возместить ущерб в порядке регресса в размере 66 тысяч рублей. Получается, ты покупаешь ОСАГО, а после ДТП платишь за ремонт не только своей машины, но еще и за вторую сторону. Ну, как-то несправедливо, ей-богу», — рассказал корреспонденту URA.RU Хабаров. Чтобы прокомментировать ситуацию в страховой URA.RU направило запрос в пресс-центр компании. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Юрист Алексей Редькин в разговоре с URA.RU сообщил, что это довольно распространенная схема среди страховых компаний, которые таким образом пытаются переложить расходы на плечи клиента. «Отказ от осмотра машины после ДТП влечет за собой иск в суд от страховой компании. Они любят это делать за несколько дней до конца срока исковой давности, чтобы максимально начислить еще и пени. Страховщики пользуются тем, что большинство клиентов не внимают в условия, обозначенные в договоре», — рассказал Редькин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте страховая компания «Югория» пытается засудить своего клиента из-за ошибки с ОСАГО, требуя выплатить 66 тысяч рублей после совершения ДТП. Об этом URA.RU рассказал сам клиент Михаил Хабаров. Мужчина попал в ДТП в 2018 году, в котором по вине Хабарова пострадали его и чужая машина. Аварию оформили по европротоколу без участия сотрудников ГИБДД. Клиент обратился в «Югорию», где покупал полис ОСАГО. Однако машину на осмотр не предоставил, отдав ее сразу в ремонт. «В страховой заверили, что в этом нет ничего страшного, но попросили написать заявление об отказе от осмотра автомобиля. Спустя время мне пришло извещение о долге. Сначала они предложили оплатить часть суммы, а потом купить в „Югории“ хоть какую-нибудь страховку. Мол, взамен фирма обещает закрыть историю с ДТП. Ну, то есть звучит это примерно так: вы нам хоть что-нибудь заплатите и мы от вас отстанем», — рассказал сургутянин. Клиенту, по его словам, предложили купить страховку примерно за пять тысяч рублей. Однако затем аппетиты страховщиков выросли до 15 тысяч. Хабаров отказался от предложения, и в итоге получил иск в суд. «„Югория“ уже обратилась в суд с требованием возместить ущерб в порядке регресса в размере 66 тысяч рублей. Получается, ты покупаешь ОСАГО, а после ДТП платишь за ремонт не только своей машины, но еще и за вторую сторону. Ну, как-то несправедливо, ей-богу», — рассказал корреспонденту URA.RU Хабаров. Чтобы прокомментировать ситуацию в страховой URA.RU направило запрос в пресс-центр компании. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Юрист Алексей Редькин в разговоре с URA.RU сообщил, что это довольно распространенная схема среди страховых компаний, которые таким образом пытаются переложить расходы на плечи клиента. «Отказ от осмотра машины после ДТП влечет за собой иск в суд от страховой компании. Они любят это делать за несколько дней до конца срока исковой давности, чтобы максимально начислить еще и пени. Страховщики пользуются тем, что большинство клиентов не внимают в условия, обозначенные в договоре», — рассказал Редькин.