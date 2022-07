Пухляш из Little Big пожаловался, что застрял в Екатеринбурге. Фото, видео

28 июля 2022 в 12:16

Шоумен пообещал вернуться в Екатеринбург снова Фото: Размик Закарян © URA.RU Актер Дмитрий Красилов («Пухляш из Little Big»), который прославился благодаря клипу на песню UNO группы Little Big, не смог сразу же улететь из Екатеринбурга. Его рейс задержали в Кольцово на три часа. Об этом он рассказал своим подписчикам в социальной сети. «Очень весело как-то все это происходит. Сидим уже третий час в аэропорту. Все никак улететь не можем. Люди, посодействуйте», — попросил шоумен. Однако спустя некоторое время Красилов опубликовал фото с подписью, что он и его команда наконец-то сели в самолет. Также мужчина пошутил, что столица Урала не хотела, чтобы он уезжал. «Екатеринбург, я понимаю, что не хочешь меня отпускать, но пора ехать домой. Ведь в гостях хорошо, а дома лучше. Я вернусь! Обещаю! Ты крутой!» — поделился своими мыслями «Пухляш из Little Big». Ранее Красилова заметили в Екатеринбурге на улице Вайнера, где он работал со съемочной командой. Как предполагают поклонники артиста, он приехал в столицу Урала, чтобы снять очередной выпуск тревел-шоу «Приехали», который выходит на телеканале «Муз-ТВ». Актер признался, что Екатеринбург не оправдал его негативных ожиданий и оказался очень приятным городом. Посадке шоумен очень порадовался Фото: личная страница Дмитрия Красилова Красилов пообещал вернуться в Екатеринбург Фото: личная страница Дмитрия Красилова

