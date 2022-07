Пухляш из Little Big приехал на съемки в Екатеринбург. Видео

«Пухляш из Little Big» приехал в Екатеринбург со съемочной группой Фото: Размик Закарян © URA.RU Актера Дмитрия Красилова, более известного как «Пухляш из Little Big», заметили в Екатеринбурге на улице Вайнера. На видео его запечатлел читатель URA.RU. «Тут похоже „Пухляш из Little Big“ гуляет. Берет интервью у кого-то», — сообщает читатель. Судя по видео, Красилов приехал не один, а со съемочной группой. В социальной сети «Пухляша из Little Big» также есть сторис из столицы Урала с подписью «с самолета на лучшую в мире работу». Красилов получил всеобщую известность после съемок клипа «UNO» группы Little Big. Актер настолько понравился аудитории, что группа решила взять его с собой на вокальный конкурс «Евровидение-2020». Позднее мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Последний раз Пухляш приезжал в Екатеринбург, чтобы провести шоу «Караоке в большом городе» в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО).

