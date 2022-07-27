Останки пермяка помогли британским ученым узнать историю герпеса

Вирус герпеса есть практически у каждого человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученые Кембриджского университета, исследуя останки древнего человека, который жил около 1500-1700 лет назад в окрестностях села Неволино в Пермском крае, раскрыли детальную историю эволюции вируса герпеса в последние пять тысяч лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Исследуя останки, ученые обнаружили, что все существующие разновидности вируса герпеса связаны с одним древним штаммом, который появился 4680 — 5650 лет назад и быстро вытеснил все остальные вариации этого патогена. С чем это было связано, исследователи пока не могут сказать, однако они предполагают, что причиной этого стало появление обычая целоваться с другими людьми», — передает ТАСС.

По словам ученых, традиция целоваться на востоке Евразии появилась примерно в то же время, когда появился прародитель современных штаммов вирусов герпеса. Чтобы подтвердить эту теорию, исследователи планируют провести раскопки и изучить останки в этих регионах. Вирусы герпеса — одни из самых распространенных инфекций, поражающих человека. По мнению ученых, они существуют практически столько, сколько и люди.