В ХМАО депутат, воевавший с бойцами Кадырова, ответил силовикам

28 июля 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Депутат Супьян Хужулов хочет снять претензии силовиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, принимавший участие в спецоперации на Украине вместе с воинскими подразделениями главы Чечни Рамзана Кадырова, намерен через суд выписать сотрудников своего предприятия, которых он у себя зарегистрировал. Такое решение он принял в ответ на претензии силовиков о нарушении миграционного законодательства. О своих планах URA.RU рассказал сам Хужулов. «На днях был в следственном комитете, возил туда ряд работников предприятия, которые прописаны у меня. Они давали свои пояснения. Часть сотрудников я буду выписывать через суд. Это будет касаться тех, кто у меня уже не работает или вообще уехал из Югры. Остальные по-прежнему будут иметь регистрацию. Считаю, что таким образом я оказываю им помощь, создавая нормальные условия жизни для них и их семей», — рассказал Хужулов. В пресс-службе следственного комитета ХМАО не стали комментировать в подробностях претензии к Хужулову и уточнили, что уголовного дела еще никто не заводил. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет инициировал доследственную проверку в отношении Хужулова за нарушение миграционного законодательства. Он прописал у себя свыше 50 работников своего предприятия. Претензии депутату были озвучены после того, как он вернулся в Пыть-Ях из Донбасса, где он в качестве добровольца принимал участия в российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, принимавший участие в спецоперации на Украине вместе с воинскими подразделениями главы Чечни Рамзана Кадырова, намерен через суд выписать сотрудников своего предприятия, которых он у себя зарегистрировал. Такое решение он принял в ответ на претензии силовиков о нарушении миграционного законодательства. О своих планах URA.RU рассказал сам Хужулов. «На днях был в следственном комитете, возил туда ряд работников предприятия, которые прописаны у меня. Они давали свои пояснения. Часть сотрудников я буду выписывать через суд. Это будет касаться тех, кто у меня уже не работает или вообще уехал из Югры. Остальные по-прежнему будут иметь регистрацию. Считаю, что таким образом я оказываю им помощь, создавая нормальные условия жизни для них и их семей», — рассказал Хужулов. В пресс-службе следственного комитета ХМАО не стали комментировать в подробностях претензии к Хужулову и уточнили, что уголовного дела еще никто не заводил. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет инициировал доследственную проверку в отношении Хужулова за нарушение миграционного законодательства. Он прописал у себя свыше 50 работников своего предприятия. Претензии депутату были озвучены после того, как он вернулся в Пыть-Ях из Донбасса, где он в качестве добровольца принимал участия в российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.