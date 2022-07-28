В Челябинской области проверят опасные для детей места

В регионе проведут инвентаризацию потенциально опасных объектов Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести инвентаризацию потенциально опасных объектов для детей в регионе. Такое поручение глава региона дал 28 июля во время областного совещания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Алексей Текслер обозначил ключевую задачу в рамках подготовки к учебному году — обеспечение безопасности детей. Он поручил провести инвентаризацию потенциально опасных объектов во всех образовательных, социальных и медучреждениях. Проверять будут также дворы жилых домов, детские и спортивные площадки», — отметили URA.RU в пресс-службе.

На совещании губернатор также поручил министерству общественной безопасности вместе с главами составить список мест, которые необходимо оборудовать для безопасного отдыха людей. Еще один акцент Текслер сделал на подготовке к уборочной кампании.

Ранее трагедия произошла на территории школы №131 в Советском районе Челябинска. Мальчик залез на бетонные кольца колодца и упал в люк, пытаясь достать свалившийся туда тапок. К приезду скорой помощи ребенок утонул.