В Челябинской области проверят опасные для детей места

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«Металлургмаш». Магнитогорск, колодец
В регионе проведут инвентаризацию потенциально опасных объектов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести инвентаризацию потенциально опасных объектов для детей в регионе. Такое поручение глава региона дал 28 июля во время областного совещания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Алексей Текслер обозначил ключевую задачу в рамках подготовки к учебному году — обеспечение безопасности детей. Он поручил провести инвентаризацию потенциально опасных объектов во всех образовательных, социальных и медучреждениях. Проверять будут также дворы жилых домов, детские и спортивные площадки», — отметили URA.RU в пресс-службе.

На совещании губернатор также поручил министерству общественной безопасности вместе с главами составить список мест, которые необходимо оборудовать для безопасного отдыха людей. Еще один акцент Текслер сделал на подготовке к уборочной кампании.

Ранее трагедия произошла на территории школы №131 в Советском районе Челябинска. Мальчик залез на бетонные кольца колодца и упал в люк, пытаясь достать свалившийся туда тапок. К приезду скорой помощи ребенок утонул.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести инвентаризацию потенциально опасных объектов для детей в регионе. Такое поручение глава региона дал 28 июля во время областного совещания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Алексей Текслер обозначил ключевую задачу в рамках подготовки к учебному году — обеспечение безопасности детей. Он поручил провести инвентаризацию потенциально опасных объектов во всех образовательных, социальных и медучреждениях. Проверять будут также дворы жилых домов, детские и спортивные площадки», — отметили URA.RU в пресс-службе. На совещании губернатор также поручил министерству общественной безопасности вместе с главами составить список мест, которые необходимо оборудовать для безопасного отдыха людей. Еще один акцент Текслер сделал на подготовке к уборочной кампании. Ранее трагедия произошла на территории школы №131 в Советском районе Челябинска. Мальчик залез на бетонные кольца колодца и упал в люк, пытаясь достать свалившийся туда тапок. К приезду скорой помощи ребенок утонул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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