Власти Челябинской области: за гибель ребенка ответит школа

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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, портрет, гехт ирина
Ирина Гехт считает, что за гибель ребенка должна ответить школа Фото:

За гибель шестилетнего мальчика в Челябинске 20 июля, упавшего в открытый люк, должна ответить школа, на территории которой произошла трагедия. Об этом заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Гибель ребенка для меня всегда самое страшное из того, что может произойти. Территория школы — это априори безопасное место для ребенка. И кому бы ни принадлежал этот люк, именно руководство школы должно отвечать за безопасность на своей территории», — пишет Гехт на своей странице во «ВКонтакте».

Вице-губернатор принесла соболезнования семье погибшего ребенка. Случившееся она назвала «вселенской несправедливостью», которая могла произойти по чьей-то халатности и отсутствию бдительности со стороны взрослых. Гехт пообещала, что вся необходимая помощь семье будет оказана.

Министр образования региона Александр Кузнецов заявил, что министерство проведет собственное расследование и поможет следствию. Но уже сейчас, по словам министра, можно говорить об отсутствии связей между школой и коммунальными службами.

Трагедия произошла на территории школы №131 в Советском районе Челябинска. Пожарный гидрант, который всегда раньше был закрыт, в этот раз был просто прикрыт ветками. Мальчик залез на бетонные кольца колодца, полез за упавшим тапком и упал в люк. Прохожий пытался его вытащить, но не смог, а когда приехала помощь, ребенок утонул. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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За гибель шестилетнего мальчика в Челябинске 20 июля, упавшего в открытый люк, должна ответить школа, на территории которой произошла трагедия. Об этом заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «Гибель ребенка для меня всегда самое страшное из того, что может произойти. Территория школы — это априори безопасное место для ребенка. И кому бы ни принадлежал этот люк, именно руководство школы должно отвечать за безопасность на своей территории», — пишет Гехт на своей странице во «ВКонтакте». Вице-губернатор принесла соболезнования семье погибшего ребенка. Случившееся она назвала «вселенской несправедливостью», которая могла произойти по чьей-то халатности и отсутствию бдительности со стороны взрослых. Гехт пообещала, что вся необходимая помощь семье будет оказана. Министр образования региона Александр Кузнецов заявил, что министерство проведет собственное расследование и поможет следствию. Но уже сейчас, по словам министра, можно говорить об отсутствии связей между школой и коммунальными службами. Трагедия произошла на территории школы №131 в Советском районе Челябинска. Пожарный гидрант, который всегда раньше был закрыт, в этот раз был просто прикрыт ветками. Мальчик залез на бетонные кольца колодца, полез за упавшим тапком и упал в люк. Прохожий пытался его вытащить, но не смог, а когда приехала помощь, ребенок утонул. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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