В Кыштыме подозреваемый выпрыгнул из окна отдела полиции и погиб

Подозреваемый выпрыгнул из окна пятого этажа во время опроса сотрудником полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кыштыме (Челябинская область) подозреваемый выпрыгнул из окна пятого этажа отдела полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, от полученных травм он скончался.

«В МО МВД России „Кыштымский“ был доставлен подозреваемый. В ходе опроса он попытался скрыться, выпрыгнув из окна кабинета, расположенного на пятом этаже отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве отметили, что приехавшие медики оказали ему первую помощь и транспортировали в больницу. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В настоящий момент проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он и его непосредственный руководитель будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.