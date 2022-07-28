28 июля 2022

В Кыштыме подозреваемый выпрыгнул из окна отдела полиции и погиб

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Подозреваемый выпрыгнул из окна пятого этажа во время опроса сотрудником полиции Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) подозреваемый выпрыгнул из окна пятого этажа отдела полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, от полученных травм он скончался.

«В МО МВД России „Кыштымский“ был доставлен подозреваемый. В ходе опроса он попытался скрыться, выпрыгнув из окна кабинета, расположенного на пятом этаже отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве отметили, что приехавшие медики оказали ему первую помощь и транспортировали в больницу. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В настоящий момент проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он и его непосредственный руководитель будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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В Кыштыме (Челябинская область) подозреваемый выпрыгнул из окна пятого этажа отдела полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, от полученных травм он скончался. «В МО МВД России „Кыштымский“ был доставлен подозреваемый. В ходе опроса он попытался скрыться, выпрыгнув из окна кабинета, расположенного на пятом этаже отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве отметили, что приехавшие медики оказали ему первую помощь и транспортировали в больницу. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В настоящий момент проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он и его непосредственный руководитель будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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