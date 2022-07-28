Мэрия Магнитогорска отказалась от сноса старейшей больницы

29 июля 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Больница, построенная в 1934 году, продолжит принимать пациентов Фото: Илья Московец © URA.RU В мэрии Магнитогорска (Челябинская область) заявили, что сноса горбольницы №1, старейшей больницы города, не планируется. Таким образом пресс-служба прокомментировала заявление главы города Сергея Бердникова, в котором он утверждал, что снос возможен. «Закрытие ГАУЗ „Городская больница № 1“, ГАУЗ „Городская больница № 2“, ГАУЗ „Родильный дом № 1“ не планируется. Обсуждается вопрос их объединения и размещения в новом Многопрофильном медицинском центре на 660 коек, который будет представлять собой современный комплекс по оказанию медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Ранее глава города заявил, что вкладывать деньги в восстановление здания больницы, построенной еще в 1934 году, бессмысленно. На встрече с коллективом АО «Горэлектросеть» Бердников обсудил дальнейшее развитие территории. По планам на месте больницы должны были возвести жилой квартал.

В мэрии Магнитогорска (Челябинская область) заявили, что сноса горбольницы №1, старейшей больницы города, не планируется. Таким образом пресс-служба прокомментировала заявление главы города Сергея Бердникова, в котором он утверждал, что снос возможен. «Закрытие ГАУЗ „Городская больница № 1“, ГАУЗ „Городская больница № 2“, ГАУЗ „Родильный дом № 1“ не планируется. Обсуждается вопрос их объединения и размещения в новом Многопрофильном медицинском центре на 660 коек, который будет представлять собой современный комплекс по оказанию медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Ранее глава города заявил, что вкладывать деньги в восстановление здания больницы, построенной еще в 1934 году, бессмысленно. На встрече с коллективом АО «Горэлектросеть» Бердников обсудил дальнейшее развитие территории. По планам на месте больницы должны были возвести жилой квартал.