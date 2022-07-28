В Магнитогорске снесут здание старейшей больницы

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников рассказал о том, что построят на месте больницы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области снесут корпуса старейшей городской больницы №1, построенной в 1934 году. На ее месте в планах возвести жилой квартал, а подразделения больницы перевести в построенный рядом многофункциональный медицинский центр на 660 коек. Об этом заявил глава Магнитогорска Сергей Бердников на встрече с коллективом АО «Горэлектросеть».

«Сегодня выполнен проект центра, до конца года он должен пройти госэкспертизу. Задача, если повезет с финансированием в связи с известными событиями, — со следующего года приступить к строительству центра. С пуском центра мы планировали вывести из работы старые здания», — цитирует Бердникова издание «Верстов.Инфо».

Бердников добавил, что вкладывать средства в капитальный ремонт старых корпусов больницы, построенных в 1934 году, не имеет смысла. На их месте вероятнее всего появится жилой квартал. По данным издания, после постройки многофункционального медицинского центра на 660 коек, который разместится рядом с парковой зоной «Притяжение», подразделения больниц будут выведены из оборота и переведены в это здание.

Медцентр в Магнитогорске проектирует московская компания ОАО «Российский институт градостроительства инвестиционного развития «Гипрогор». Стоимость проектной документации достигает 93 миллионов рублей. Ориентировочная сумма постройки медцентра пока не анонсировалась. Ранее «Гипрогор» работал над генпланом развития Челябинска на предстоящие 20 лет.