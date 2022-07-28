Жители элитного микрорайона Челябинска жалуются на запах аммиака

29 июля 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Жителям жилого комплекса рекомендовали чаще проветривать помещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители нескольких домов в элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске жалуются на неприятный запах аммиака в квартирах. Как они рассказали URA.RU, единственный выход, который им предложили — проветривать помещения. «В квартире нечем дышать, стоит жуткий запах. Сервисная компания провела экспертизу, и посоветовала нам проветривать помещения. Видимо, решением проблемы они заниматься не намерены», — сообщила URA.RU одна из жительниц жилого комплекса. Женщина отметила, что речь идет о двух домах на пересечении Лесопарковой и Витебской. По ее словам, в сервисной компании «Март» жильцам сообщили, что источником неприятного запаха является бетон. Аммиак выделяется из него в жаркую погоду. Общего решения по удалению этого соединения сейчас не существует. URA.RU связалось с сервисной компанией. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. На момент публикации ответа не последовало. Ранее жильцы этого жилого комплекса выступили против уплотнения застройки территории микрорайона. Жильцы привели целый перечень причин, по которым нельзя строить еще две высотки в их дворе. Также они пожаловались, что строительные работы мешают им спокойно жить. Техника, по их словам, перерубает коммуникации, они вынуждены жить то без электричества, то без водоснабжения.

Жители нескольких домов в элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске жалуются на неприятный запах аммиака в квартирах. Как они рассказали URA.RU, единственный выход, который им предложили — проветривать помещения. «В квартире нечем дышать, стоит жуткий запах. Сервисная компания провела экспертизу, и посоветовала нам проветривать помещения. Видимо, решением проблемы они заниматься не намерены», — сообщила URA.RU одна из жительниц жилого комплекса. Женщина отметила, что речь идет о двух домах на пересечении Лесопарковой и Витебской. По ее словам, в сервисной компании «Март» жильцам сообщили, что источником неприятного запаха является бетон. Аммиак выделяется из него в жаркую погоду. Общего решения по удалению этого соединения сейчас не существует. URA.RU связалось с сервисной компанией. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. На момент публикации ответа не последовало. Ранее жильцы этого жилого комплекса выступили против уплотнения застройки территории микрорайона. Жильцы привели целый перечень причин, по которым нельзя строить еще две высотки в их дворе. Также они пожаловались, что строительные работы мешают им спокойно жить. Техника, по их словам, перерубает коммуникации, они вынуждены жить то без электричества, то без водоснабжения.