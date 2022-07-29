Единороссы выступили против возвращения КПРФ на выборы в Асбесте

Асбестовское отделение партии «Единая Россия» подало заявление в суд о подделке подписей кандидатов от КПРФ и выразило протест их выдвижению на выборы после скандального решения территориального избиркома. Об этом URA.RU рассказали в отделении.
«Мы обжаловали решение избирательной комиссии Свердловской области об обжаловании решения о заверении списка кандидатов от КПРФ. КПРФ подделала документы, по которым выдвинулись на выборы. Мы убеждены, что фальсификаторы не должны участвовать в выборах», — сообщили в отделении.
Там сообщили, что кандидаты, по мнению депутатов «Единой России», подделали подписи. Соответствующее заявление было подано в Свердловский областной суд. URA.RU обратилось в пресс-службу суда. Там подтвердили информацию. «Заявление поступило, находится на регистрации», — сообщили корреспонденту.
Ранее в Асбесте разгорелся скандал о подделке подписей кандидатами. После этого избирательная комиссия сняла их с выборов, однако позднее политики были восстановлены.
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Асбестовское отделение партии «Единая Россия» подало заявление в суд о подделке подписей кандидатов от КПРФ и выразило протест их выдвижению на выборы после скандального решения территориального избиркома. Об этом URA.RU рассказали в отделении. «Мы обжаловали решение избирательной комиссии Свердловской области об обжаловании решения о заверении списка кандидатов от КПРФ. КПРФ подделала документы, по которым выдвинулись на выборы. Мы убеждены, что фальсификаторы не должны участвовать в выборах», — сообщили в отделении. Там сообщили, что кандидаты, по мнению депутатов «Единой России», подделали подписи. Соответствующее заявление было подано в Свердловский областной суд. URA.RU обратилось в пресс-службу суда. Там подтвердили информацию. «Заявление поступило, находится на регистрации», — сообщили корреспонденту. Ранее в Асбесте разгорелся скандал о подделке подписей кандидатами. После этого избирательная комиссия сняла их с выборов, однако позднее политики были восстановлены.