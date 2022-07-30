СК проверит пансионат, куда насильно отправили профессора «Щуки»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветераны ВОВ в пансионате
Андрея Дрознина насильно отправили в дом престарелых Фото:

Следственный комитет (СК) России проверит дом престарелых в Подмосковье, куда насильно отправили заведующего кафедрой пластической выразительности Театрального института им. Щукина, профессора Андрея Дрознина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Глава Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ситуации и начать процессуальную проверку по данному факту. А также поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства», — цитирует «Подмосковье сегодня» заявление пресс-службы СК.

Ранее Дрознина нашли в доме престарелых под Одинцовом. Профессора отправили туда против его воли после того, как он продал свою жилплощадь племяннику. Мужчину удалось вызволить оттуда после того, как СМИ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов обратили внимание на ситуацию.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Следственный комитет (СК) России проверит дом престарелых в Подмосковье, куда насильно отправили заведующего кафедрой пластической выразительности Театрального института им. Щукина, профессора Андрея Дрознина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Глава Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ситуации и начать процессуальную проверку по данному факту. А также поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства», — цитирует «Подмосковье сегодня» заявление пресс-службы СК. Ранее Дрознина нашли в доме престарелых под Одинцовом. Профессора отправили туда против его воли после того, как он продал свою жилплощадь племяннику. Мужчину удалось вызволить оттуда после того, как СМИ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов обратили внимание на ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...