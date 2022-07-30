СК проверит пансионат, куда насильно отправили профессора «Щуки»

30 июля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Андрея Дрознина насильно отправили в дом престарелых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет (СК) России проверит дом престарелых в Подмосковье, куда насильно отправили заведующего кафедрой пластической выразительности Театрального института им. Щукина, профессора Андрея Дрознина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Глава Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ситуации и начать процессуальную проверку по данному факту. А также поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства», — цитирует «Подмосковье сегодня» заявление пресс-службы СК. Ранее Дрознина нашли в доме престарелых под Одинцовом. Профессора отправили туда против его воли после того, как он продал свою жилплощадь племяннику. Мужчину удалось вызволить оттуда после того, как СМИ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов обратили внимание на ситуацию.

Следственный комитет (СК) России проверит дом престарелых в Подмосковье, куда насильно отправили заведующего кафедрой пластической выразительности Театрального института им. Щукина, профессора Андрея Дрознина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Глава Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ситуации и начать процессуальную проверку по данному факту. А также поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства», — цитирует «Подмосковье сегодня» заявление пресс-службы СК. Ранее Дрознина нашли в доме престарелых под Одинцовом. Профессора отправили туда против его воли после того, как он продал свою жилплощадь племяннику. Мужчину удалось вызволить оттуда после того, как СМИ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов обратили внимание на ситуацию.