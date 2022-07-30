30 июля 2022
29 июля 2022

В Челябинскую область вернутся грозы с градом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
В регионе бушует непогода Фото:

На Челябинскую область вновь надвигается грозовой фронт с градом. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В понедельник, 1 августа, облачно с прояснением, кратковременные дожди, в северной половине до сильных, местами грозы, град. Температура воздуха ночью +11,+16, при прояснении до +7, днем +22,+27, в горах и низинах +17,+22», — уточнили метеорологи.

Ночью на территории области возможны туманы. При грозе порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о большом антициклоне, который принесет в регион обильные осадки. С 25 до 27 июля МЧС объявили штормовое предупреждение.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
На Челябинскую область вновь надвигается грозовой фронт с градом. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра. «В понедельник, 1 августа, облачно с прояснением, кратковременные дожди, в северной половине до сильных, местами грозы, град. Температура воздуха ночью +11,+16, при прояснении до +7, днем +22,+27, в горах и низинах +17,+22», — уточнили метеорологи. Ночью на территории области возможны туманы. При грозе порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о большом антициклоне, который принесет в регион обильные осадки. С 25 до 27 июля МЧС объявили штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...