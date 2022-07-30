В Челябинскую область вернутся грозы с градом

В регионе бушует непогода Фото: Марина Малкова © URA.RU

На Челябинскую область вновь надвигается грозовой фронт с градом. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В понедельник, 1 августа, облачно с прояснением, кратковременные дожди, в северной половине до сильных, местами грозы, град. Температура воздуха ночью +11,+16, при прояснении до +7, днем +22,+27, в горах и низинах +17,+22», — уточнили метеорологи.

Ночью на территории области возможны туманы. При грозе порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о большом антициклоне, который принесет в регион обильные осадки. С 25 до 27 июля МЧС объявили штормовое предупреждение.