Вице-премьер Хуснуллин: на месте «Азовстали» построят технопарк

Марат Хуснуллин раскрыл планы по благоустройству Мариуполя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На месте разрушенного комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет технопарк. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«У города будет новое лицо. Мы не видим на заводе „Азовсталь“ восстановления старых технологий, но делать там рабочие места будут. Скорее всего, там будет технопарк с элементами благоустройства», — отметил он в интервью РБК.

Ранее Хуснуллин также заявлял, что на заводе есть возможность сохранить рабочие места. По его словам, вредное производство не будет восстановлено, а «Азовстали» необходимо вывезти 40 миллионов тонн отходов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В ходе нее был полностью зачищен Мариуполь, а украинские боевики, которые укрывались на предприятии, были взяты в плен. При этом «Азовсталь» была разрушена, и глава ДНР Денис Пушилин раскрыл планы снести завод.