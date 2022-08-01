Вице-премьер Хуснуллин: на месте «Азовстали» построят технопарк

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин раскрыл планы по благоустройству Мариуполя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На месте разрушенного комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет технопарк. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«У города будет новое лицо. Мы не видим на заводе „Азовсталь“ восстановления старых технологий, но делать там рабочие места будут. Скорее всего, там будет технопарк с элементами благоустройства», — отметил он в интервью РБК.

Ранее Хуснуллин также заявлял, что на заводе есть возможность сохранить рабочие места. По его словам, вредное производство не будет восстановлено, а «Азовстали» необходимо вывезти 40 миллионов тонн отходов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В ходе нее был полностью зачищен Мариуполь, а украинские боевики, которые укрывались на предприятии, были взяты в плен. При этом «Азовсталь» была разрушена, и глава ДНР Денис Пушилин раскрыл планы снести завод.

План восстановления Мариуполя за три года Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, уже в 2022 году будут восстановлены 90 объектов социально инфраструктуры — детские садики, школы, больницы, а также аэропорт города, уточняет MK.RU.

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На месте разрушенного комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет технопарк. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «У города будет новое лицо. Мы не видим на заводе „Азовсталь“ восстановления старых технологий, но делать там рабочие места будут. Скорее всего, там будет технопарк с элементами благоустройства», — отметил он в интервью РБК. Ранее Хуснуллин также заявлял, что на заводе есть возможность сохранить рабочие места. По его словам, вредное производство не будет восстановлено, а «Азовстали» необходимо вывезти 40 миллионов тонн отходов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В ходе нее был полностью зачищен Мариуполь, а украинские боевики, которые укрывались на предприятии, были взяты в плен. При этом «Азовсталь» была разрушена, и глава ДНР Денис Пушилин раскрыл планы снести завод. План восстановления Мариуполя за три года Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, уже в 2022 году будут восстановлены 90 объектов социально инфраструктуры — детские садики, школы, больницы, а также аэропорт города, уточняет MK.RU.
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