31 июля 2022

Крупный пожар вспыхнул под Екатеринбургом

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В Березовском полыхает лесной пожар (фото из архива) Фото:

Лесной пожар разгорелся около города Березовского в 12 километрах от Екатеринбурга. По данным «Авиалесоохраны», площадь огня составляет 9 гектаров.

«В Свердловской области [зарегистрирован] пожар на землях иных категорий на площади, пройденной огнем 9 гектаров», — сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что за минувшие сутки в регионе были ликвидированы и другие лесные очаги.

В конце июля «Авиалесоохрана» сообщала, что в Свердловской области резко увеличилась площадь пожаров. За сутки она выросла сразу в 14 раз. Всего с конца мая в регионе потушили почти 800 пожаров. Особый противопожарный режим, введенный перед майскими праздниками, губернатор Евгений Куйвашев отменил в начале июня.

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Лесной пожар разгорелся около города Березовского в 12 километрах от Екатеринбурга. По данным «Авиалесоохраны», площадь огня составляет 9 гектаров. «В Свердловской области [зарегистрирован] пожар на землях иных категорий на площади, пройденной огнем 9 гектаров», — сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что за минувшие сутки в регионе были ликвидированы и другие лесные очаги. В конце июля «Авиалесоохрана» сообщала, что в Свердловской области резко увеличилась площадь пожаров. За сутки она выросла сразу в 14 раз. Всего с конца мая в регионе потушили почти 800 пожаров. Особый противопожарный режим, введенный перед майскими праздниками, губернатор Евгений Куйвашев отменил в начале июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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