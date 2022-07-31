Крупный пожар вспыхнул под Екатеринбургом

В Березовском полыхает лесной пожар (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лесной пожар разгорелся около города Березовского в 12 километрах от Екатеринбурга. По данным «Авиалесоохраны», площадь огня составляет 9 гектаров.

«В Свердловской области [зарегистрирован] пожар на землях иных категорий на площади, пройденной огнем 9 гектаров», — сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что за минувшие сутки в регионе были ликвидированы и другие лесные очаги.

В конце июля «Авиалесоохрана» сообщала, что в Свердловской области резко увеличилась площадь пожаров. За сутки она выросла сразу в 14 раз. Всего с конца мая в регионе потушили почти 800 пожаров. Особый противопожарный режим, введенный перед майскими праздниками, губернатор Евгений Куйвашев отменил в начале июня.