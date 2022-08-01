Пермский завод, получивший рекордную прибыль, ищет сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Литейный цех ООО
Рабочим на заводе обещают среднюю зарплату в 40 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае расширят штат Чусовского завода, входящего в состав ЗАО «Объединенная металлургическая компания», а также почти в пять раз увеличившего чистую прибыль. Предприятие объявило набор сотрудников на рабочие специальности.

«Приглашаем на работу. Предприятию требуются водитель экскаватора 6 разряда, водитель погрузчика 5 разряда, слесарь-ремонтник, электромонтер и др.», — сообщается в официальной группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Рабочим обещают в среднем платить около 40 тысяч рублей. Суммы не указаны лишь в описаниях вакансий инженеров-конструкторов. Их оклады утверждаются при личном собеседовании. По данным сайта рекрутинговой компании HeadHunter, сотрудникам также гарантируют наличие на предприятии современного оборудования и участие в социальных инициативах и научных разработках.

Чусовской металлургический завод ОМК выпускает рессоры для отечественных и иностранных автомобилей под торговыми марками «Чусовская рессора» и «Springer». Всего предприятие производит около трех тысяч типов рессорной продукции. В прошлом году завод улучшил финансовые показатели почти в пять раз, получив чистую прибыль около двух миллиардов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми о срочном наборе сотрудников объявило предприятие «Протон ПМ». Пермской дочке «Роскосмоса» требуются десятки рабочих на основное производство.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Подписаться
В Пермском крае расширят штат Чусовского завода, входящего в состав ЗАО «Объединенная металлургическая компания», а также почти в пять раз увеличившего чистую прибыль. Предприятие объявило набор сотрудников на рабочие специальности. «Приглашаем на работу. Предприятию требуются водитель экскаватора 6 разряда, водитель погрузчика 5 разряда, слесарь-ремонтник, электромонтер и др.», — сообщается в официальной группе завода в соцсети «ВКонтакте». Рабочим обещают в среднем платить около 40 тысяч рублей. Суммы не указаны лишь в описаниях вакансий инженеров-конструкторов. Их оклады утверждаются при личном собеседовании. По данным сайта рекрутинговой компании HeadHunter, сотрудникам также гарантируют наличие на предприятии современного оборудования и участие в социальных инициативах и научных разработках. Чусовской металлургический завод ОМК выпускает рессоры для отечественных и иностранных автомобилей под торговыми марками «Чусовская рессора» и «Springer». Всего предприятие производит около трех тысяч типов рессорной продукции. В прошлом году завод улучшил финансовые показатели почти в пять раз, получив чистую прибыль около двух миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми о срочном наборе сотрудников объявило предприятие «Протон ПМ». Пермской дочке «Роскосмоса» требуются десятки рабочих на основное производство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...