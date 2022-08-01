Ольгу Бузову застыдили за пьянство и откровенные наряды

Подписчики телезвезды Ольги Бузовой возмутились ее откровенному наряду, в котором она фотографировалась во время отдыха в Сочи. Также Бузову упрекнули в пристрастии к алкоголю.
В социальных сетях под фотографиями Ольги Бузовой были оставлены комментарии, где подписчики насмехаются и сравнивают Бузову с балериной Анастасией Волочковой. «Оля, опять под градусом?», «Пора завязывать с алкоголем!», «Вторая Волочкова!», «Оля, нужно взяться за ум уже!», «Срочно замуж», — пишут пользователи соцсетей.
Подписчиками было замечено, что публикации в социальных сетях Ольги Бузовой стали носить сексуальный характер, фотографии и видео более откровенными. Фанаты считают, что она одинока и ей пора выйти замуж. В ответ Бузова, утверждает, что в личной жизни все в порядке и она продолжает строить карьеру, развиваясь в различных программах, шоу и концертах.
Раннее URA. RU сообщало о возмутительном поведении Ольги Бузовой на собственном концерте. Фанатами также было замечено нетрезвое состояние певицы.
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Подписчики телезвезды Ольги Бузовой возмутились ее откровенному наряду, в котором она фотографировалась во время отдыха в Сочи. Также Бузову упрекнули в пристрастии к алкоголю. В социальных сетях под фотографиями Ольги Бузовой были оставлены комментарии, где подписчики насмехаются и сравнивают Бузову с балериной Анастасией Волочковой. «Оля, опять под градусом?», «Пора завязывать с алкоголем!», «Вторая Волочкова!», «Оля, нужно взяться за ум уже!», «Срочно замуж», — пишут пользователи соцсетей. Подписчиками было замечено, что публикации в социальных сетях Ольги Бузовой стали носить сексуальный характер, фотографии и видео более откровенными. Фанаты считают, что она одинока и ей пора выйти замуж. В ответ Бузова, утверждает, что в личной жизни все в порядке и она продолжает строить карьеру, развиваясь в различных программах, шоу и концертах. Раннее URA. RU сообщало о возмутительном поведении Ольги Бузовой на собственном концерте. Фанатами также было замечено нетрезвое состояние певицы.