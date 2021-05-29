Зрители считают, что певица была пьяна Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пользователи социальных сетей, как и жители Волгограда, неравнодушно отнеслись к неадекватному поведению бывшей телеведущей реалити-шоу «Дом-2», а ныне — певицы Ольги Бузовой во время концерта на фестивале ParkSeason Fest. Некоторые комментаторы не понимают, зачем вообще люди слушают такую музыку, другие зло посмеялись.

На выступлении в Волгограде Бузова опоздала с выступлением на час. На сцене она выругалась нецензурно, заявила в микрофон, что ей исполнилось 35 лет, и себя она считает «дурой», передают Nation News. «У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении», — цитирует одного из горожан « Царьград» . Кроме того, некоторые пользователи сети также полагают, что на сцену поющая телеведущая вышла нетрезвой. Выступление в Волгограде опубликовал «Пятый канал».

Позже о певице начали писать СМИ и telegram-каналы, а поклонники и пользователи сети интернет — активно комментировать ситуацию. «Испанский стыд устроила Бузова на фестивале в Волгограде. Под конец концерта певица ртом была уже в стельку пьяная и сделала громкое заявление», — написал блогер Anton S Live в Telegram. Информацию приводят «Невские новости».

Олег возмущен поведением Бузовой. По его мнению, певица находится в неадекватном состоянии и тем самым нарушает закон Скриншот взят с сайта издания «Блокнот»

Пользовательница Татьяна тоже заинтересовалась гонорарами бывшей телеведущей «Дома-2». Она убеждена, что у последней нет таланта, так что и платить ей не за что. Скриншот взят с сайта издания «Блокнот»

Комментатор по имени Ардальон позавидовал доходу певицы Скриншот взят с сайта издания «Взгляд»

Евгений Орлов, наоборот, сочувствует Бузовой. Он считает, что во всем виновато нижнее белье. Скриншот взят с сайта издания «Взгляд»

В соцсети Twitter поглумились над телеведущей. «Шляпа Челентано» пошутила над надменностью артистки, а igorsaveliev убежден в ее глупости. Скриншот взят с соцсети Twitter

Кроме того, некоторые пользователи сети также полагают, что на сцену поющая телеведущая вышла нетрезвой. Выступление в Волгограде опубликовал «Пятый канал».