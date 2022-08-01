Путин отметил работу десантников РФ в спецоперации на Украине 02 августа 2022 в 03:09 Размер текста - 17 + Владимир Путин оценил решительность десантников в спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Он высоко оценил их действия в ходе спецоперации на Украине. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Минобороны РФ. «Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество», — говорится в поздравлении главы государства. Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе российской спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он объяснил свои действия помощью населению Донбасса. Вместе с тем, согласно захваченным документам, до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в ЛНР и ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Он высоко оценил их действия в ходе спецоперации на Украине. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Минобороны РФ. «Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество», — говорится в поздравлении главы государства. Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе российской спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он объяснил свои действия помощью населению Донбасса. Вместе с тем, согласно захваченным документам, до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в ЛНР и ДНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям