01 августа 2022

Путин отметил работу десантников РФ в спецоперации на Украине

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин оценил решительность десантников в спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Он высоко оценил их действия в ходе спецоперации на Украине. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Минобороны РФ.

«Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество», — говорится в поздравлении главы государства. Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе российской спецоперации на Украине.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он объяснил свои действия помощью населению Донбасса. Вместе с тем, согласно захваченным документам, до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в ЛНР и ДНР.

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Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Он высоко оценил их действия в ходе спецоперации на Украине. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Минобороны РФ. «Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество», — говорится в поздравлении главы государства. Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе российской спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он объяснил свои действия помощью населению Донбасса. Вместе с тем, согласно захваченным документам, до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в ЛНР и ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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