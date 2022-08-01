В Южноуральск приедут группа «Банд’Эрос» и певец Burito

02 августа 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Звездные исполнители поздравят жителей с Днем города Фото: Дарья Попова © URA.RU Сразу несколько звезд российского шоу-бизнеса станут хэдлайнерами Дня города в Южноуральске (Челябинская область), который пройдет 13 августа. Как сообщили URA.RU в мэрии, с праздником жителей поздравят группа «Банд’Эрос» и певец Burito. «В прошлом году мы ждали этих исполнителей. Но коронавирусные ограничения не позволили провести мероприятия. В этом году они приедут и поздравят жителей», — сообщила URA.RU заместитель главы города по социальным вопросам Ольга Кокорева. Кокорева отметила, что это далеко не все праздничные мероприятия. По словам заместителя главы, в городе весь день будут проходить традиционные акции (например, город мастеров, улица Садовая). На площади пройдет шествие трудовых коллективов и общественных организаций. Это тоже традиционная форма празднования, и тоже из-за ковида ее несколько лет не проводили. Вечернюю программу в 19 часов вечера откроют южноуральские артисты, позже ее подхватят приглашенные звездные гости. В 22 часа 45 минут жителей ждут на праздничный салют.

Сразу несколько звезд российского шоу-бизнеса станут хэдлайнерами Дня города в Южноуральске (Челябинская область), который пройдет 13 августа. Как сообщили URA.RU в мэрии, с праздником жителей поздравят группа «Банд’Эрос» и певец Burito. «В прошлом году мы ждали этих исполнителей. Но коронавирусные ограничения не позволили провести мероприятия. В этом году они приедут и поздравят жителей», — сообщила URA.RU заместитель главы города по социальным вопросам Ольга Кокорева. Кокорева отметила, что это далеко не все праздничные мероприятия. По словам заместителя главы, в городе весь день будут проходить традиционные акции (например, город мастеров, улица Садовая). На площади пройдет шествие трудовых коллективов и общественных организаций. Это тоже традиционная форма празднования, и тоже из-за ковида ее несколько лет не проводили. Вечернюю программу в 19 часов вечера откроют южноуральские артисты, позже ее подхватят приглашенные звездные гости. В 22 часа 45 минут жителей ждут на праздничный салют.