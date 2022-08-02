Алена Водонаева ищет подчиненных

02 августа 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Блогер Алена Водонаева ищет сотрудников для работы в своем салоне красоты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер и телеведущая Алена Водонаева (уроженка Тюмени) ищет сотрудников в свой салон красоты в Москве. Вакансии «Мастер по маникюру и педикюру», «Визажист» знаменитость опубликовала в своих социальных сетях. «Ищем мастера маникюра и педикюра. Гибкий график работы», — говорится в объявлении о поиске мастера в салон красоты телеведущей. «Открыта вакансия „Визажист“. Рассматриваются только кандидаты с опытом работы более одного года», — указано во второй вакансии. Известный работодатель обещает будущим сотрудникам ежедневные выплаты и высокий уровень дохода, но при этом размер заработной платы в обеих вакансиях не указан. От визажиста требуют уметь выполнять все виды макияжа, а мастеру по маникюру и педикюру обещают дружный коллектив. За подробностями агентство обратилось в сам салон красоты, но на момент публикации новости на сообщение не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что Алена Водонаева раскритиковала рекламную кампанию, которую вела партия «Единая Россия». Телеведущая из Тюмени назвала рекламу нового российского смартфона стыдобой.

Блогер и телеведущая Алена Водонаева (уроженка Тюмени) ищет сотрудников в свой салон красоты в Москве. Вакансии «Мастер по маникюру и педикюру», «Визажист» знаменитость опубликовала в своих социальных сетях. «Ищем мастера маникюра и педикюра. Гибкий график работы», — говорится в объявлении о поиске мастера в салон красоты телеведущей. «Открыта вакансия „Визажист“. Рассматриваются только кандидаты с опытом работы более одного года», — указано во второй вакансии. Известный работодатель обещает будущим сотрудникам ежедневные выплаты и высокий уровень дохода, но при этом размер заработной платы в обеих вакансиях не указан. От визажиста требуют уметь выполнять все виды макияжа, а мастеру по маникюру и педикюру обещают дружный коллектив. За подробностями агентство обратилось в сам салон красоты, но на момент публикации новости на сообщение не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что Алена Водонаева раскритиковала рекламную кампанию, которую вела партия «Единая Россия». Телеведущая из Тюмени назвала рекламу нового российского смартфона стыдобой.