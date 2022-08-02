Алена Водонаева ищет подчиненных

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Премьера фильма
Блогер Алена Водонаева ищет сотрудников для работы в своем салоне красоты Фото:

Блогер и телеведущая Алена Водонаева (уроженка Тюмени) ищет сотрудников в свой салон красоты в Москве. Вакансии «Мастер по маникюру и педикюру», «Визажист» знаменитость опубликовала в своих социальных сетях.

«Ищем мастера маникюра и педикюра. Гибкий график работы», — говорится в объявлении о поиске мастера в салон красоты телеведущей. «Открыта вакансия „Визажист“. Рассматриваются только кандидаты с опытом работы более одного года», — указано во второй вакансии.

Известный работодатель обещает будущим сотрудникам ежедневные выплаты и высокий уровень дохода, но при этом размер заработной платы в обеих вакансиях не указан. От визажиста требуют уметь выполнять все виды макияжа, а мастеру по маникюру и педикюру обещают дружный коллектив. За подробностями агентство обратилось в сам салон красоты, но на момент публикации новости на сообщение не ответили.

Ранее URA.RU писало о том, что Алена Водонаева раскритиковала рекламную кампанию, которую вела партия «Единая Россия». Телеведущая из Тюмени назвала рекламу нового российского смартфона стыдобой.

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Блогер и телеведущая Алена Водонаева (уроженка Тюмени) ищет сотрудников в свой салон красоты в Москве. Вакансии «Мастер по маникюру и педикюру», «Визажист» знаменитость опубликовала в своих социальных сетях. «Ищем мастера маникюра и педикюра. Гибкий график работы», — говорится в объявлении о поиске мастера в салон красоты телеведущей. «Открыта вакансия „Визажист“. Рассматриваются только кандидаты с опытом работы более одного года», — указано во второй вакансии. Известный работодатель обещает будущим сотрудникам ежедневные выплаты и высокий уровень дохода, но при этом размер заработной платы в обеих вакансиях не указан. От визажиста требуют уметь выполнять все виды макияжа, а мастеру по маникюру и педикюру обещают дружный коллектив. За подробностями агентство обратилось в сам салон красоты, но на момент публикации новости на сообщение не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что Алена Водонаева раскритиковала рекламную кампанию, которую вела партия «Единая Россия». Телеведущая из Тюмени назвала рекламу нового российского смартфона стыдобой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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