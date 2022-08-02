В Пермском крае пятилетняя девочка выпала с балкона

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Жилой дом возле филармонии. Екатеринбург, балкон, жилой фонд, аварийный балкон, фасад, дом, здание, улица карла либкнехта40
Ребенок упал с балкона четвертого этажа Фото:

В Чайковском (Пермский край) пятилетняя девочка выпала с балкона четвертого этажа. Ребенок выжил благодаря тому, что упал на газон.

«Чайковские следователи проводят процессуальную проверку по факту падения с балкона квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома, 5-летнего ребенка. Если бы не газон, на котором девочка оказалась, то последствия могли бы быть куда более трагичные», — сообщает сетевое издание «Чайковские.рф».

По версии следствия, ребенок находился вместе с матерью днем 31 июля на балконе. Девочка сидела на подоконнике и, когда ее мама отвлеклась, подползла к открытому окну и выпала. На данный момент ведется проверка, сам ребенок с различными травмами находится в больнице.

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В Чайковском (Пермский край) пятилетняя девочка выпала с балкона четвертого этажа. Ребенок выжил благодаря тому, что упал на газон. «Чайковские следователи проводят процессуальную проверку по факту падения с балкона квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома, 5-летнего ребенка. Если бы не газон, на котором девочка оказалась, то последствия могли бы быть куда более трагичные», — сообщает сетевое издание «Чайковские.рф». По версии следствия, ребенок находился вместе с матерью днем 31 июля на балконе. Девочка сидела на подоконнике и, когда ее мама отвлеклась, подползла к открытому окну и выпала. На данный момент ведется проверка, сам ребенок с различными травмами находится в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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