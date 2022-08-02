В Пермском крае пятилетняя девочка выпала с балкона

Ребенок упал с балкона четвертого этажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) пятилетняя девочка выпала с балкона четвертого этажа. Ребенок выжил благодаря тому, что упал на газон.

«Чайковские следователи проводят процессуальную проверку по факту падения с балкона квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома, 5-летнего ребенка. Если бы не газон, на котором девочка оказалась, то последствия могли бы быть куда более трагичные», — сообщает сетевое издание «Чайковские.рф».

По версии следствия, ребенок находился вместе с матерью днем 31 июля на балконе. Девочка сидела на подоконнике и, когда ее мама отвлеклась, подползла к открытому окну и выпала. На данный момент ведется проверка, сам ребенок с различными травмами находится в больнице.