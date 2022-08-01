01 августа 2022

Челябинец получил реальный срок за незаконную рыбалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., ерш, рыбка
Мужчина рыбачил на озере Синара Фото:

Снежинский городской суд (Челябинская область) приговорил к шести месяцам лишения свободы жителя города, виновного в незаконной рыбалке. Ущерб от его действий составил 92 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Нижнеобского управления федерального агентства по рыболовству.

«В мае этого года житель Снежинска незаконно рыбачил на озере Синара. В результате суд признал гражданина виновным по ст. 256 УК РФ (незаконная рыбалка), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении. При вынесении приговора учтено, что нарушитель имеет не отбытую часть наказания по предыдущему приговору за нарушение ПДД», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Всего в 2022 году в Челябинской области за незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено 63 уголовных дела в отношении 71 гражданина. В Снежинске суд первый раз за год назначил браконьеру наказание в виде реального лишения свободы.

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Снежинский городской суд (Челябинская область) приговорил к шести месяцам лишения свободы жителя города, виновного в незаконной рыбалке. Ущерб от его действий составил 92 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Нижнеобского управления федерального агентства по рыболовству. «В мае этого года житель Снежинска незаконно рыбачил на озере Синара. В результате суд признал гражданина виновным по ст. 256 УК РФ (незаконная рыбалка), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении. При вынесении приговора учтено, что нарушитель имеет не отбытую часть наказания по предыдущему приговору за нарушение ПДД», — рассказали URA.RU в ведомстве. Всего в 2022 году в Челябинской области за незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено 63 уголовных дела в отношении 71 гражданина. В Снежинске суд первый раз за год назначил браконьеру наказание в виде реального лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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