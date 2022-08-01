Челябинец получил реальный срок за незаконную рыбалку

02 августа 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Мужчина рыбачил на озере Синара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снежинский городской суд (Челябинская область) приговорил к шести месяцам лишения свободы жителя города, виновного в незаконной рыбалке. Ущерб от его действий составил 92 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Нижнеобского управления федерального агентства по рыболовству. «В мае этого года житель Снежинска незаконно рыбачил на озере Синара. В результате суд признал гражданина виновным по ст. 256 УК РФ (незаконная рыбалка), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении. При вынесении приговора учтено, что нарушитель имеет не отбытую часть наказания по предыдущему приговору за нарушение ПДД», — рассказали URA.RU в ведомстве. Всего в 2022 году в Челябинской области за незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено 63 уголовных дела в отношении 71 гражданина. В Снежинске суд первый раз за год назначил браконьеру наказание в виде реального лишения свободы.

Снежинский городской суд (Челябинская область) приговорил к шести месяцам лишения свободы жителя города, виновного в незаконной рыбалке. Ущерб от его действий составил 92 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Нижнеобского управления федерального агентства по рыболовству. «В мае этого года житель Снежинска незаконно рыбачил на озере Синара. В результате суд признал гражданина виновным по ст. 256 УК РФ (незаконная рыбалка), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении. При вынесении приговора учтено, что нарушитель имеет не отбытую часть наказания по предыдущему приговору за нарушение ПДД», — рассказали URA.RU в ведомстве. Всего в 2022 году в Челябинской области за незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено 63 уголовных дела в отношении 71 гражданина. В Снежинске суд первый раз за год назначил браконьеру наказание в виде реального лишения свободы.