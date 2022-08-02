На северо-западе Челябинска будут строить новый автокомплекс

Публичные слушания по проекту автокомплекса назначены на 11 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Калининском районе Челябинска по улице Братьев Кашириных построят новый автокомплекс площадью около двух тысяч квадратных метров. Публичные слушания по данному вопросу назначены на 11 августа, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Провести публичные слушания 11 августа 2022 года по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории. Земельные участки расположены в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска», — говорится в пояснительной документации.

Правообладатель земельных участков и будущий застройщик единого автокомплекса по продаже и обслуживанию автомобилей — компания ООО «Сейхо Моторс Спорт», собственником которой является Оксана Климцова. Ей принадлежит ряд фирм в Челябинске, с автосалонами. Помимо строительства самого автокомплекса, на территории планируется размещение автопарковки.

При планировании мест учитывались не только проектируемые объекты, но и уже существующие, в том числе автосалоны общей площадью 3 тысячи 100 квадратных метров. Проект включает в себя благоустройство и озеленение территории.

Скоро на северо-западе Челябинска рядом с Парковым также будет построен новый микрорайон с торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест. Строительством многоэтажных домов займется компания ООО СЗ «БМ-Групп».