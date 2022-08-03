В Пермском крае экс-мэра осудили за служебный подлог

Бывшему главе Полазненского сельского поселения назначили штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Полазненского сельского поселения (Пермский край) Олег Мартюшев, осужден за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. О вынесении приговора экс-чиновнику сообщается на сайте Добрянского суда.

«Приговором суда, действия подсудимого квалифицированы по ч.2 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“) и по ч.2 ст. 292 УК РФ („Служебный подлог“) […] ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120000 рублей», — отмечается в судебном решении.

Суд установил, что в 2018 году в Полазненском поселении проводились работы по благоустройству дворов. Деньги были выделены муниципалитету в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняла компания «ТрансСтрой».

Мартюшев, будучи главой, подписал акты выполненных работ на общую сумму 3,6 млн рублей. При этом ему достоверно было известно, «что работы, указанные в актах, выполнены не в полном объеме». В результате указанной компании необоснованно было выплачено 608 тысяч рублей. Своей вины в совершении преступлений Мартюшев не признал. Указано, приговор суда не вступил в законную силу.