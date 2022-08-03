03 августа 2022

Бастрыкин: инвалид из ДНР оказался в Челябинске без медпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заявил, что была проведена служебная проверка Фото:

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в Челябинской области инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. Об этом стало известно в ходе служебной проверки.

«В Челябинской области организована процессуальная проверка в связи с тем, что инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. В итоге, мы добились восстановления его прав», — заявил Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Глава СКР также отметил, что права беженцев из Донбасса и Украины не должны быть нарушены в РФ. Сотрудники его ведомства не только оказывают помощь беженцам, но и анализируют поступающую на горячую линию информацию и оперативно на нее реагируют. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава и в ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Накануне Бастрыкин инициировал служебную проверку после жалобы челябинцев, чьи дети болеют сахарным диабетом. Родители обвинили региональный минздрав в нарушении прав детей, а следственные органы — в волоките.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в Челябинской области инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. Об этом стало известно в ходе служебной проверки. «В Челябинской области организована процессуальная проверка в связи с тем, что инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. В итоге, мы добились восстановления его прав», — заявил Бастрыкин в интервью «Интерфаксу». Глава СКР также отметил, что права беженцев из Донбасса и Украины не должны быть нарушены в РФ. Сотрудники его ведомства не только оказывают помощь беженцам, но и анализируют поступающую на горячую линию информацию и оперативно на нее реагируют. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава и в ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже. Накануне Бастрыкин инициировал служебную проверку после жалобы челябинцев, чьи дети болеют сахарным диабетом. Родители обвинили региональный минздрав в нарушении прав детей, а следственные органы — в волоките.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...