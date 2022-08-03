Бастрыкин: инвалид из ДНР оказался в Челябинске без медпомощи

04 августа 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заявил, что была проведена служебная проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в Челябинской области инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. Об этом стало известно в ходе служебной проверки. «В Челябинской области организована процессуальная проверка в связи с тем, что инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. В итоге, мы добились восстановления его прав», — заявил Бастрыкин в интервью «Интерфаксу». Глава СКР также отметил, что права беженцев из Донбасса и Украины не должны быть нарушены в РФ. Сотрудники его ведомства не только оказывают помощь беженцам, но и анализируют поступающую на горячую линию информацию и оперативно на нее реагируют. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава и в ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже. Накануне Бастрыкин инициировал служебную проверку после жалобы челябинцев, чьи дети болеют сахарным диабетом. Родители обвинили региональный минздрав в нарушении прав детей, а следственные органы — в волоките.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в Челябинской области инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. Об этом стало известно в ходе служебной проверки. «В Челябинской области организована процессуальная проверка в связи с тем, что инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. В итоге, мы добились восстановления его прав», — заявил Бастрыкин в интервью «Интерфаксу». Глава СКР также отметил, что права беженцев из Донбасса и Украины не должны быть нарушены в РФ. Сотрудники его ведомства не только оказывают помощь беженцам, но и анализируют поступающую на горячую линию информацию и оперативно на нее реагируют. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава и в ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже. Накануне Бастрыкин инициировал служебную проверку после жалобы челябинцев, чьи дети болеют сахарным диабетом. Родители обвинили региональный минздрав в нарушении прав детей, а следственные органы — в волоките.