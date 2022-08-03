Бастрыкин: инвалид из ДНР оказался в Челябинске без медпомощи

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в Челябинской области инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. Об этом стало известно в ходе служебной проверки.
«В Челябинской области организована процессуальная проверка в связи с тем, что инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой. В итоге, мы добились восстановления его прав», — заявил Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».
Глава СКР также отметил, что права беженцев из Донбасса и Украины не должны быть нарушены в РФ. Сотрудники его ведомства не только оказывают помощь беженцам, но и анализируют поступающую на горячую линию информацию и оперативно на нее реагируют. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава и в ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Накануне Бастрыкин инициировал служебную проверку после жалобы челябинцев, чьи дети болеют сахарным диабетом. Родители обвинили региональный минздрав в нарушении прав детей, а следственные органы — в волоките.
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