Врач предупредил о создании биооружия из обычных вирусов. Видео

05 августа 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Вирус может выбраться за пределы лаборатории и заразить людей, отметил врач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вирусы и их варианты, которые искусственно создаются в лабораториях, могут распространиться по всему миру. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Алексей Жито. «Если страна сделает искусственно мутировавший вирус, к примеру, ковид-убийцу, то в какой-то момент эта частица может выйти за пределы лаборатории и привести к более тяжелым эпидемиям. Вирус легко превратить в оружие массового поражения, но это маловероятно. Он не настолько умен, чтобы удержаться только на гражданах одной страны», — сказал Жито в интервью Пятому каналу. В лабораториях специально выращивают вирусы, но чаще всего в научных целях, например, для создания вакцины, отметил врач. По его словам, есть определенные методы, чтобы внедрить определенный генетический материал в вирусные молекулы, делая их опасными для людей. Этим могут пользоваться в некоторых биолабораториях, заявил Жито. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что нашли биолаборатории на Украине, которые финансировались США. Это произошло в ходе спецоперации РФ на Украине. В министерстве обороны сообщали, что там разрабатывали компоненты биологического оружия.

Вирусы и их варианты, которые искусственно создаются в лабораториях, могут распространиться по всему миру. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Алексей Жито. «Если страна сделает искусственно мутировавший вирус, к примеру, ковид-убийцу, то в какой-то момент эта частица может выйти за пределы лаборатории и привести к более тяжелым эпидемиям. Вирус легко превратить в оружие массового поражения, но это маловероятно. Он не настолько умен, чтобы удержаться только на гражданах одной страны», — сказал Жито в интервью Пятому каналу. В лабораториях специально выращивают вирусы, но чаще всего в научных целях, например, для создания вакцины, отметил врач. По его словам, есть определенные методы, чтобы внедрить определенный генетический материал в вирусные молекулы, делая их опасными для людей. Этим могут пользоваться в некоторых биолабораториях, заявил Жито. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что нашли биолаборатории на Украине, которые финансировались США. Это произошло в ходе спецоперации РФ на Украине. В министерстве обороны сообщали, что там разрабатывали компоненты биологического оружия.