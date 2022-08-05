Вирусы и их варианты, которые искусственно создаются в лабораториях, могут распространиться по всему миру. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Алексей Жито.
«Если страна сделает искусственно мутировавший вирус, к примеру, ковид-убийцу, то в какой-то момент эта частица может выйти за пределы лаборатории и привести к более тяжелым эпидемиям. Вирус легко превратить в оружие массового поражения, но это маловероятно. Он не настолько умен, чтобы удержаться только на гражданах одной страны», — сказал Жито в интервью Пятому каналу.
В лабораториях специально выращивают вирусы, но чаще всего в научных целях, например, для создания вакцины, отметил врач. По его словам, есть определенные методы, чтобы внедрить определенный генетический материал в вирусные молекулы, делая их опасными для людей. Этим могут пользоваться в некоторых биолабораториях, заявил Жито.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что нашли биолаборатории на Украине, которые финансировались США. Это произошло в ходе спецоперации РФ на Украине. В министерстве обороны сообщали, что там разрабатывали компоненты биологического оружия.
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