04 августа 2022

В центре Перми на несколько дней перекроют улицу для сноса дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, пешеходный переход, объезд
Водителям придется объезжать закрытый участок Фото:

Для сноса аварийного дома в центре Перми перекроют движение по ул. Петропавловской. Речь идет об участке от ул. М.Горького до ул. Н. Островского, сообщили в мэрии.

«С 6 по 14 августа будет ограничено движение транспорта по улице Петропавловской в связи со сносом аварийного дома. Движение будет ограничено на участке от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского. Объезд закрытого участка будет организован по улице Советской», — говорится на сайте администрации Перми.

Сносить будут пятиэтажку по ул. Петропавловской, 14. Построена она была еще в 1934 году. В августе в Ленинском и Свердловском районах Перми снесут также дома по адресам ул. Сибирская, 44, ул. Достоевского, 11 и 12, ул. Горького, 6.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Для сноса аварийного дома в центре Перми перекроют движение по ул. Петропавловской. Речь идет об участке от ул. М.Горького до ул. Н. Островского, сообщили в мэрии. «С 6 по 14 августа будет ограничено движение транспорта по улице Петропавловской в связи со сносом аварийного дома. Движение будет ограничено на участке от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского. Объезд закрытого участка будет организован по улице Советской», — говорится на сайте администрации Перми. Сносить будут пятиэтажку по ул. Петропавловской, 14. Построена она была еще в 1934 году. В августе в Ленинском и Свердловском районах Перми снесут также дома по адресам ул. Сибирская, 44, ул. Достоевского, 11 и 12, ул. Горького, 6.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...