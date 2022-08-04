В центре Перми на несколько дней перекроют улицу для сноса дома

05 августа 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Водителям придется объезжать закрытый участок Фото: Екатерина Сычкова Для сноса аварийного дома в центре Перми перекроют движение по ул. Петропавловской. Речь идет об участке от ул. М.Горького до ул. Н. Островского, сообщили в мэрии. «С 6 по 14 августа будет ограничено движение транспорта по улице Петропавловской в связи со сносом аварийного дома. Движение будет ограничено на участке от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского. Объезд закрытого участка будет организован по улице Советской», — говорится на сайте администрации Перми. Сносить будут пятиэтажку по ул. Петропавловской, 14. Построена она была еще в 1934 году. В августе в Ленинском и Свердловском районах Перми снесут также дома по адресам ул. Сибирская, 44, ул. Достоевского, 11 и 12, ул. Горького, 6.

Для сноса аварийного дома в центре Перми перекроют движение по ул. Петропавловской. Речь идет об участке от ул. М.Горького до ул. Н. Островского, сообщили в мэрии. «С 6 по 14 августа будет ограничено движение транспорта по улице Петропавловской в связи со сносом аварийного дома. Движение будет ограничено на участке от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского. Объезд закрытого участка будет организован по улице Советской», — говорится на сайте администрации Перми. Сносить будут пятиэтажку по ул. Петропавловской, 14. Построена она была еще в 1934 году. В августе в Ленинском и Свердловском районах Перми снесут также дома по адресам ул. Сибирская, 44, ул. Достоевского, 11 и 12, ул. Горького, 6.