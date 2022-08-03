Представительницу челябинской VIP-семьи хотят отправить в колонию

В судебных прениях прокуратура попросила для женщины реальный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тракторозаводском районном суде Челябинска прошли прения сторон по делу в отношении внучки легендарного хоккеиста Николая Беца Екатерины Бец, обвиняемой в мошенничестве. В качестве наказания для женщины просят назначить реальный срок лишения свободы, рассказала URA.RU гособвинитель, помощник прокурора района Екатерина Дунаева.

«В судебных прениях гособвинитель попросил признать подсудимую виновной в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“) и двух преступлениях по ч. 2 ст. 159 УК РФ („Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину“) и назначить окончательно наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, поддержаны исковые требования потерпевших о взыскании с подсудимой материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 1,6 млн рублей», — рассказала Екатерина Дунаева.

Бец обвиняется в обмане клиентов, которые обращались к ней за оказанием риэлтерских услуг. Она обещала им помощь в продаже или покупке жилья, брала авансы за услуги и пропадала. В одном из эпизодов квартиру потерпевших Бец продала, но им об этом не сказала, а деньги оставила себе. Заявление против нее подала даже ее бывшая подруга, вдова хоккеиста Валерия Карпова Анна.

Первые три дела были переданы в суд. Еще несколько дел расследуются. По ним Бец была задержана, а затем ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Бец является представительницей хоккейной династии. Ее дед, отец и брат — хоккеисты, дед был тренером ХК «Трактор» и его игроком. В хоккей также играют ее дети.