Внучке легенды челябинского хоккея запретили интернет и телефон

Тракторозаводский районный суд Челябинска 27 июля избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для представительницы известной хоккейной династии, внучки экс-тренера ХК «Трактор» Николая Беца Екатерины Бец, задержанной накануне по обвинению в аферах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Екатерине Бец запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу, использовать средства связи и интернет за исключением общения со следователем и вызова скорой помощи и экстренных служб, а также отправлять почтово-телеграфные сообщения. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано», — рассказали в пресс-службе.
О таких ограничениях для 36-летней женщины попросила следователь полиции, где в отношении Бец расследуются дела о хищении денег клиентов, которые обращались к ней как к риелтору. После предъявления обвинения женщина была задержана и водворена в ИВС. Прокурор ходатайство следователя поддержал, указав, что избрание более мягкой меры пресечения невозможно.
Бец оказывала риэлтерские услуги знакомым с 2014 по январь 2022 года и, по данным следствия, похитила у потерпевших путем обмана более 5 млн рублей. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску рассказывали, что женщина брала плату за услуги по продаже квартир или предоплаты якобы за покупку жилья и пропадала. Через некоторое время потерпевшие узнавали, что остались без денег и собственности. Суммы ущерба варьируются от 70 тысяч до 1,8 миллиона рублей.
Екатерина Бец — внучка игрока и тренера ХК «Трактор» Николая Беца, при котором команда становилось чемпионом СССР. Отец Екатерины Олег Бец и его брат Максим также хоккеисты. Екатерина Бец на звонок не ответила, ранее от комментариев отказалась. Возбуждения уголовного дела против Бец также добивается вдова хоккеиста Валерия Карпова Анна.
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