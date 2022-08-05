Текслер провел ревизию спортивных строек Челябинска. Фото

06 августа 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Губернатор уделяет много внимания спорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 6 августа осмотрел строящиеся в Челябинске спортивные объекты. Все они заработают уже в ближайшее время, рассказал глава региона в своем telegram-канале. «Рабочая суббота. Объехал несколько важных спортивных сооружений, на которых идет строительство: центр по современному пятиборью „Рифей“, крытый хоккейный корт возле арены „Трактор“ и центр олимпийской подготовки по хоккею. В целом остался удовлетворен. „Рифей“ готов, хоккейные объекты заработают до конца года», — рассказал Алексей Текслер. Центр «Рифей» строится уже длительное время из-за проблем с подрядчиком. Объект должен стать главным спортивным сооружением северо-запада города. Спортивные объекты строятся на северо-западе пресс-служба губернатора Все объекты будут сданы к концу года пресс-служба губернатора

Губернатор Алексей Текслер 6 августа осмотрел строящиеся в Челябинске спортивные объекты. Все они заработают уже в ближайшее время, рассказал глава региона в своем telegram-канале. «Рабочая суббота. Объехал несколько важных спортивных сооружений, на которых идет строительство: центр по современному пятиборью „Рифей“, крытый хоккейный корт возле арены „Трактор“ и центр олимпийской подготовки по хоккею. В целом остался удовлетворен. „Рифей“ готов, хоккейные объекты заработают до конца года», — рассказал Алексей Текслер. Центр «Рифей» строится уже длительное время из-за проблем с подрядчиком. Объект должен стать главным спортивным сооружением северо-запада города.