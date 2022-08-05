05 августа 2022

Текслер провел ревизию спортивных строек Челябинска. Фото

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Алексей Текслер на открытии скейт-парка RCC Extreme. Челябинск, текслер алексей, скейт-парк, rcc extreme
Губернатор уделяет много внимания спорту Фото:

Губернатор Алексей Текслер 6 августа осмотрел строящиеся в Челябинске спортивные объекты. Все они заработают уже в ближайшее время, рассказал глава региона в своем telegram-канале.

«Рабочая суббота. Объехал несколько важных спортивных сооружений, на которых идет строительство: центр по современному пятиборью „Рифей“, крытый хоккейный корт возле арены „Трактор“ и центр олимпийской подготовки по хоккею. В целом остался удовлетворен. „Рифей“ готов, хоккейные объекты заработают до конца года», — рассказал Алексей Текслер.

Центр «Рифей» строится уже длительное время из-за проблем с подрядчиком. Объект должен стать главным спортивным сооружением северо-запада города.

Спортивные объекты строятся на северо-западе
Все объекты будут сданы к концу года

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Губернатор Алексей Текслер 6 августа осмотрел строящиеся в Челябинске спортивные объекты. Все они заработают уже в ближайшее время, рассказал глава региона в своем telegram-канале. «Рабочая суббота. Объехал несколько важных спортивных сооружений, на которых идет строительство: центр по современному пятиборью „Рифей“, крытый хоккейный корт возле арены „Трактор“ и центр олимпийской подготовки по хоккею. В целом остался удовлетворен. „Рифей“ готов, хоккейные объекты заработают до конца года», — рассказал Алексей Текслер. Центр «Рифей» строится уже длительное время из-за проблем с подрядчиком. Объект должен стать главным спортивным сооружением северо-запада города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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