Губернатор Алексей Текслер 6 августа осмотрел строящиеся в Челябинске спортивные объекты. Все они заработают уже в ближайшее время, рассказал глава региона в своем telegram-канале.
«Рабочая суббота. Объехал несколько важных спортивных сооружений, на которых идет строительство: центр по современному пятиборью „Рифей“, крытый хоккейный корт возле арены „Трактор“ и центр олимпийской подготовки по хоккею. В целом остался удовлетворен. „Рифей“ готов, хоккейные объекты заработают до конца года», — рассказал Алексей Текслер.
Центр «Рифей» строится уже длительное время из-за проблем с подрядчиком. Объект должен стать главным спортивным сооружением северо-запада города.
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