06 августа 2022

Аэропорт Кольцово экстренно эвакуировали. Видео

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ночной аэропорт
Екатеринбургский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о задымлении Фото:

В Екатеринбурге аэропорт Кольцово экстренно эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом рассказал очевидец.

«По громкоговорителю объявили, что обнаружено задымление. Началась эвакуация», — рассказал очевидец «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Через некоторое время пассажиров аэропорта запустили обратно.

Корреспондент URA/RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в таможне Кольцово задержали иностранного спортсмена с партией опасных таблеток. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту оштрафовали двух пассажиров за курение на борту самолета.

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В Екатеринбурге аэропорт Кольцово экстренно эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом рассказал очевидец. «По громкоговорителю объявили, что обнаружено задымление. Началась эвакуация», — рассказал очевидец «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Через некоторое время пассажиров аэропорта запустили обратно. Корреспондент URA/RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в таможне Кольцово задержали иностранного спортсмена с партией опасных таблеток. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту оштрафовали двух пассажиров за курение на борту самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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