В Екатеринбурге аэропорт Кольцово экстренно эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом рассказал очевидец.
«По громкоговорителю объявили, что обнаружено задымление. Началась эвакуация», — рассказал очевидец «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Через некоторое время пассажиров аэропорта запустили обратно.
Корреспондент URA/RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в таможне Кольцово задержали иностранного спортсмена с партией опасных таблеток. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту оштрафовали двух пассажиров за курение на борту самолета.
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