Аэропорт Кольцово экстренно эвакуировали. Видео

07 августа 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о задымлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге аэропорт Кольцово экстренно эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом рассказал очевидец. «По громкоговорителю объявили, что обнаружено задымление. Началась эвакуация», — рассказал очевидец «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Через некоторое время пассажиров аэропорта запустили обратно. Корреспондент URA/RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в таможне Кольцово задержали иностранного спортсмена с партией опасных таблеток. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту оштрафовали двух пассажиров за курение на борту самолета.

В Екатеринбурге аэропорт Кольцово экстренно эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом рассказал очевидец. «По громкоговорителю объявили, что обнаружено задымление. Началась эвакуация», — рассказал очевидец «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Через некоторое время пассажиров аэропорта запустили обратно. Корреспондент URA/RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в таможне Кольцово задержали иностранного спортсмена с партией опасных таблеток. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту оштрафовали двух пассажиров за курение на борту самолета.