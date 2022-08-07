07 августа 2022
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Мэрия Перми потратит 1,5 млн на фотоальбом к 300-летию города

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Виды города. Пермь, виды перми, пермь, вид города с высоты
Новый городской фотоальбом покажет современную Пермь Фото:
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300-летие Перми

К 300-летию Перми мэрия заказала новую книгу-фотоальбом, посвященную городу. Согласно информации на сайте госзакупок, за 1,53 млн рублей ее издаст Борис Эренбург. По сути, это будет обновленная версия уже существующего альбома, который Эренбург издавал в 2014 году.

«Под изданием книги-фотоальбома понимается выполнение работ по подготовке к изданию нового издания книги-фотоальбома c рабочим названием „Пермь. Три столетия“ на основе книги-фотоальбома „Пермь“ ISBN 5-90323608-1. Срок выполнения работ: с 01.09.2022 до 01.06.2023», — говорится в техническом задании.

В новом альбоме исключат раздел «Фестивали», но добавят главу, посвященную развитию Перми в советское время. В разделе «Архитектурные стили, „визитки“ города» будет показано строительство новых объектов, посвященных 300-летию Перми: набережная реки Камы, объекты образования, культуры, спорта. Фотографии с видами города в альбоме обновят. Все фото будет сопровождать описание на русском и английском языках. Кроме печатной версии, контракт предусматривает создание электронного фотоальбома, который разместят в интернете.

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К 300-летию Перми мэрия заказала новую книгу-фотоальбом, посвященную городу. Согласно информации на сайте госзакупок, за 1,53 млн рублей ее издаст Борис Эренбург. По сути, это будет обновленная версия уже существующего альбома, который Эренбург издавал в 2014 году. «Под изданием книги-фотоальбома понимается выполнение работ по подготовке к изданию нового издания книги-фотоальбома c рабочим названием „Пермь. Три столетия“ на основе книги-фотоальбома „Пермь“ ISBN 5-90323608-1. Срок выполнения работ: с 01.09.2022 до 01.06.2023», — говорится в техническом задании. В новом альбоме исключат раздел «Фестивали», но добавят главу, посвященную развитию Перми в советское время. В разделе «Архитектурные стили, „визитки“ города» будет показано строительство новых объектов, посвященных 300-летию Перми: набережная реки Камы, объекты образования, культуры, спорта. Фотографии с видами города в альбоме обновят. Все фото будет сопровождать описание на русском и английском языках. Кроме печатной версии, контракт предусматривает создание электронного фотоальбома, который разместят в интернете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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