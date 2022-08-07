Мэрия Перми потратит 1,5 млн на фотоальбом к 300-летию города

08 августа 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Новый городской фотоальбом покажет современную Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми К 300-летию Перми мэрия заказала новую книгу-фотоальбом, посвященную городу. Согласно информации на сайте госзакупок, за 1,53 млн рублей ее издаст Борис Эренбург. По сути, это будет обновленная версия уже существующего альбома, который Эренбург издавал в 2014 году. «Под изданием книги-фотоальбома понимается выполнение работ по подготовке к изданию нового издания книги-фотоальбома c рабочим названием „Пермь. Три столетия“ на основе книги-фотоальбома „Пермь“ ISBN 5-90323608-1. Срок выполнения работ: с 01.09.2022 до 01.06.2023», — говорится в техническом задании. В новом альбоме исключат раздел «Фестивали», но добавят главу, посвященную развитию Перми в советское время. В разделе «Архитектурные стили, „визитки“ города» будет показано строительство новых объектов, посвященных 300-летию Перми: набережная реки Камы, объекты образования, культуры, спорта. Фотографии с видами города в альбоме обновят. Все фото будет сопровождать описание на русском и английском языках. Кроме печатной версии, контракт предусматривает создание электронного фотоальбома, который разместят в интернете.

К 300-летию Перми мэрия заказала новую книгу-фотоальбом, посвященную городу. Согласно информации на сайте госзакупок, за 1,53 млн рублей ее издаст Борис Эренбург. По сути, это будет обновленная версия уже существующего альбома, который Эренбург издавал в 2014 году. «Под изданием книги-фотоальбома понимается выполнение работ по подготовке к изданию нового издания книги-фотоальбома c рабочим названием „Пермь. Три столетия“ на основе книги-фотоальбома „Пермь“ ISBN 5-90323608-1. Срок выполнения работ: с 01.09.2022 до 01.06.2023», — говорится в техническом задании. В новом альбоме исключат раздел «Фестивали», но добавят главу, посвященную развитию Перми в советское время. В разделе «Архитектурные стили, „визитки“ города» будет показано строительство новых объектов, посвященных 300-летию Перми: набережная реки Камы, объекты образования, культуры, спорта. Фотографии с видами города в альбоме обновят. Все фото будет сопровождать описание на русском и английском языках. Кроме печатной версии, контракт предусматривает создание электронного фотоальбома, который разместят в интернете.