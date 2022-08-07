Челябинку, устроившую ДТП с двумя погибшими, отправили в СИЗО

Такое решение принял суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Катав-Ивановский городской суд Челябинской области отправил под стражу 38-летнюю женщину, обвиняемую в совершении пьяного ДТП, в котором погибли два ее пассажира. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре города.

«Прокурором поддержано ходатайство следователя, так как женщина обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Осознавая тяжесть предъявленного обвинения, вне изоляции от общества женщина может скрыться от следствия или суда или иным образом воспрепятствовать ходу расследования», — рассказали в прокуратуре.

Мера пресечения избрана на два месяца — до 6 октября 2022 года. В пресс-службе ГУ МВД региона уточнили, что уголовное дело в отношении челябинки возбуждено по ч.6 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

ДТП случилось в селе Первуха Катав-Ивановского района. 38-летняя пьяная женщина, управляя автомобилем Renault Scenic, не справилась с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажиры, мужчины 1986 и 1989 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия. Женщина получила права в июне этого года. Все мужчины были ее знакомыми и жили в Трехгорном. Она хотела увезти их домой после ночных посиделок. У обвиняемой есть две дочери.