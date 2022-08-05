05 августа 2022

Пьяная автомобилистка устроила смертельное ДТП в челябинском селе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото:

В селе Первуха Катав-Ивановского района женщина за рулем легкового автомобиля устроила ДТП, в котором погибли два ее пассажира. Права она получила около месяца назад, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

«6 августа около 12:30 девушка 1984 года рождения, управляя автомобилем Renault Scenic, не справилась с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажиры, мужчины 1986 и 1989 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Женщина получила права в июне этого года. В момент ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,33 мг/л. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Машина улетела в кювет и перевернулась
В небольшом селе ДТП вызвало резонанс

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В селе Первуха Катав-Ивановского района женщина за рулем легкового автомобиля устроила ДТП, в котором погибли два ее пассажира. Права она получила около месяца назад, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. «6 августа около 12:30 девушка 1984 года рождения, управляя автомобилем Renault Scenic, не справилась с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажиры, мужчины 1986 и 1989 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе. Женщина получила права в июне этого года. В момент ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,33 мг/л. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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