В аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Первуха Катав-Ивановского района женщина за рулем легкового автомобиля устроила ДТП, в котором погибли два ее пассажира. Права она получила около месяца назад, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

«6 августа около 12:30 девушка 1984 года рождения, управляя автомобилем Renault Scenic, не справилась с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажиры, мужчины 1986 и 1989 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Женщина получила права в июне этого года. В момент ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,33 мг/л. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Машина улетела в кювет и перевернулась УГИБДД по Челябинской области