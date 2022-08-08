08 августа 2022

В Перми раскрыли крупный сговор на поставках медоборудования

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , рукопожатие, моор александр, холманских игорь
Раскрыт картельный сговор на поставку медоборудования Фото:

Медицинские компании из 17 регионов поставляли медицинское оборудование для Пермского края по завышенным ценам. Сговор был выявлен Пермским УФАС на 30 торгах.

«Организации договорились о том, что не будут снижать стоимость медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя во время торгов. В результате, медоборудование по 30 контрактам было закуплено по завышенной стоимости», — сообщается в социальных сетях антимонопольной службы.

Незаконная схема просуществовала с 2017 по 2019 годы. Общая сумма контрактов составила более 125 млн рублей. Всех участников картельного сговора ждут большие штрафы и вероятность возбуждения уголовного дела.

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Медицинские компании из 17 регионов поставляли медицинское оборудование для Пермского края по завышенным ценам. Сговор был выявлен Пермским УФАС на 30 торгах. «Организации договорились о том, что не будут снижать стоимость медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя во время торгов. В результате, медоборудование по 30 контрактам было закуплено по завышенной стоимости», — сообщается в социальных сетях антимонопольной службы. Незаконная схема просуществовала с 2017 по 2019 годы. Общая сумма контрактов составила более 125 млн рублей. Всех участников картельного сговора ждут большие штрафы и вероятность возбуждения уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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