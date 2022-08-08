В Перми раскрыли крупный сговор на поставках медоборудования

Медицинские компании из 17 регионов поставляли медицинское оборудование для Пермского края по завышенным ценам. Сговор был выявлен Пермским УФАС на 30 торгах.
«Организации договорились о том, что не будут снижать стоимость медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя во время торгов. В результате, медоборудование по 30 контрактам было закуплено по завышенной стоимости», — сообщается в социальных сетях антимонопольной службы.
Незаконная схема просуществовала с 2017 по 2019 годы. Общая сумма контрактов составила более 125 млн рублей. Всех участников картельного сговора ждут большие штрафы и вероятность возбуждения уголовного дела.
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