В Перми раскрыли крупный сговор на поставках медоборудования

09 августа 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Раскрыт картельный сговор на поставку медоборудования Фото: Анна Майорова © URA.RU Медицинские компании из 17 регионов поставляли медицинское оборудование для Пермского края по завышенным ценам. Сговор был выявлен Пермским УФАС на 30 торгах. «Организации договорились о том, что не будут снижать стоимость медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя во время торгов. В результате, медоборудование по 30 контрактам было закуплено по завышенной стоимости», — сообщается в социальных сетях антимонопольной службы. Незаконная схема просуществовала с 2017 по 2019 годы. Общая сумма контрактов составила более 125 млн рублей. Всех участников картельного сговора ждут большие штрафы и вероятность возбуждения уголовного дела.

Медицинские компании из 17 регионов поставляли медицинское оборудование для Пермского края по завышенным ценам. Сговор был выявлен Пермским УФАС на 30 торгах. «Организации договорились о том, что не будут снижать стоимость медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя во время торгов. В результате, медоборудование по 30 контрактам было закуплено по завышенной стоимости», — сообщается в социальных сетях антимонопольной службы. Незаконная схема просуществовала с 2017 по 2019 годы. Общая сумма контрактов составила более 125 млн рублей. Всех участников картельного сговора ждут большие штрафы и вероятность возбуждения уголовного дела.