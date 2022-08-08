В Челябинске 96-летняя женщина напугала силовиков угрозой взрыва

09 августа 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Бабушка переживала из-за невозможности управлять самой газовым оборудованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники челябинской полиции разбираются в случае с 96-летней пенсионеркой, которая позвонила в диспетчерскую службу и пригрозила взрывом дома. Бабушка просила вернуть ей ручку от газового крана, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Утром 8 августа в ЕДДС Челябинска поступил звонок. Звонила явно пожилая женщина, которая сообщила, что взорвет дом, если ей не вернут ручку от газового крана. Потом полиция установила, что бабушка живет в Металлургическом районе, ей 96 лет, ручку от крана забрали у нее родные, чтобы бабуля не могла сама включать газ и не подвергать всех опасности», — рассказал источник. Сейчас силовики пытаются понять, то ли женщина действительно грозила взрывом, оставив тем самым ложное сообщение, то ли, напротив, переживала, что без ручки от крана в ее квартире будет взрыв. В пресс-службу УМВД по городу Челябинску направлен запрос. Комментарий предоставят в ближайшее время.

Сотрудники челябинской полиции разбираются в случае с 96-летней пенсионеркой, которая позвонила в диспетчерскую службу и пригрозила взрывом дома. Бабушка просила вернуть ей ручку от газового крана, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Утром 8 августа в ЕДДС Челябинска поступил звонок. Звонила явно пожилая женщина, которая сообщила, что взорвет дом, если ей не вернут ручку от газового крана. Потом полиция установила, что бабушка живет в Металлургическом районе, ей 96 лет, ручку от крана забрали у нее родные, чтобы бабуля не могла сама включать газ и не подвергать всех опасности», — рассказал источник. Сейчас силовики пытаются понять, то ли женщина действительно грозила взрывом, оставив тем самым ложное сообщение, то ли, напротив, переживала, что без ручки от крана в ее квартире будет взрыв. В пресс-службу УМВД по городу Челябинску направлен запрос. Комментарий предоставят в ближайшее время.