08 августа 2022

В Челябинске 96-летняя женщина напугала силовиков угрозой взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка газового оборудования газовой службой. Челябинск, газовое оборудование, газовая служба, газовый кран, газовщик
Бабушка переживала из-за невозможности управлять самой газовым оборудованием Фото:

Сотрудники челябинской полиции разбираются в случае с 96-летней пенсионеркой, которая позвонила в диспетчерскую службу и пригрозила взрывом дома. Бабушка просила вернуть ей ручку от газового крана, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Утром 8 августа в ЕДДС Челябинска поступил звонок. Звонила явно пожилая женщина, которая сообщила, что взорвет дом, если ей не вернут ручку от газового крана. Потом полиция установила, что бабушка живет в Металлургическом районе, ей 96 лет, ручку от крана забрали у нее родные, чтобы бабуля не могла сама включать газ и не подвергать всех опасности», — рассказал источник.

Сейчас силовики пытаются понять, то ли женщина действительно грозила взрывом, оставив тем самым ложное сообщение, то ли, напротив, переживала, что без ручки от крана в ее квартире будет взрыв. В пресс-службу УМВД по городу Челябинску направлен запрос. Комментарий предоставят в ближайшее время.

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Сотрудники челябинской полиции разбираются в случае с 96-летней пенсионеркой, которая позвонила в диспетчерскую службу и пригрозила взрывом дома. Бабушка просила вернуть ей ручку от газового крана, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Утром 8 августа в ЕДДС Челябинска поступил звонок. Звонила явно пожилая женщина, которая сообщила, что взорвет дом, если ей не вернут ручку от газового крана. Потом полиция установила, что бабушка живет в Металлургическом районе, ей 96 лет, ручку от крана забрали у нее родные, чтобы бабуля не могла сама включать газ и не подвергать всех опасности», — рассказал источник. Сейчас силовики пытаются понять, то ли женщина действительно грозила взрывом, оставив тем самым ложное сообщение, то ли, напротив, переживала, что без ручки от крана в ее квартире будет взрыв. В пресс-службу УМВД по городу Челябинску направлен запрос. Комментарий предоставят в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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