Свердловский министр назвал виновных в крупном лесном пожаре. Видео, фото

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Природный пожар под Верхней Пышмой возник по вине людей Фото:

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сообщил, что причиной возгорания стало несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности. Речь идет о пожаре, который возник под Верхней Пышмой. Возгорание тушат более двух десятков человек с привлечением спецтехники. Огнем охвачено 11 гектаров леса. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики (ДИП).

«К борьбе с огнем привлечены профессионалы: сотрудники авиалесоохраны, лесничеств и МЧС России. Все они владеют тактикой пожаротушения, имеют спецтехнику, средства пожаротушения и связи, хорошо ориентируются на местности. Природный пожар под Верхней Пышмой возник по вине людей», — передает слова министра Кузнецова ДИП.

В региональном департаменте информполитики URA.RU рассказали, что в Свердловской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон, риск возникновения пожаров в лесных массивах в этот период возрастает. «Сохранить лес от огня можно, соблюдая правила пожарной безопасности. Нельзя оставлять непотушенные костры, жечь сухую траву, бросать окурки и стеклянные бутылки. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность», — отметили там.

Ранее агентство писало, что Уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение о режиме неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). По прогнозу специалистов, режим опасности будет действовать до вечера 9 августа. Сейчас Екатеринбург затянут едким смогом.

Пожар под Верхней Пышмой
Фото:
Пожар охватил 11 га земли
Фото:
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Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сообщил, что причиной возгорания стало несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности. Речь идет о пожаре, который возник под Верхней Пышмой. Возгорание тушат более двух десятков человек с привлечением спецтехники. Огнем охвачено 11 гектаров леса. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики (ДИП). «К борьбе с огнем привлечены профессионалы: сотрудники авиалесоохраны, лесничеств и МЧС России. Все они владеют тактикой пожаротушения, имеют спецтехнику, средства пожаротушения и связи, хорошо ориентируются на местности. Природный пожар под Верхней Пышмой возник по вине людей», — передает слова министра Кузнецова ДИП. В региональном департаменте информполитики URA.RU рассказали, что в Свердловской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон, риск возникновения пожаров в лесных массивах в этот период возрастает. «Сохранить лес от огня можно, соблюдая правила пожарной безопасности. Нельзя оставлять непотушенные костры, жечь сухую траву, бросать окурки и стеклянные бутылки. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность», — отметили там. Ранее агентство писало, что Уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение о режиме неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). По прогнозу специалистов, режим опасности будет действовать до вечера 9 августа. Сейчас Екатеринбург затянут едким смогом.
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