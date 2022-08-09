Британский таблоид Mirror рассказал о зверском убийстве в Перми. Скрин

10 августа 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Пермяк признался, что убил свою девушку, нанеся десятки ударов ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Популярная британская газета Mirror опубликовала материал о произошедшем в Перми убийстве. Речь идет об истории, всколыхнувшей всю Пермь, когда молодой человек убил свою девушку, тело завернул в ковер и выбросил с балкона, чтобы затем отнести в машину. «Обвиняемый 26-летний Максим Молотов, который признался в жестоком убийстве, напал на 21-летнюю Валерию Белоусову, когда они поссорились после пьянки в их квартире в Перми рано утром 4 августа. Полиция сообщает, что он нанес ей более 50 ударов ножом, прежде чем завернуть ее в ковер и выбросить тело с балкона третьего этажа», — пишет для британских читателей Mirror. Ранее о преступлении уже рассказывало URA.RU. Убийца задержан, он признал свою вину. Британский таблоид рассказал читателям об убийстве в Перми Скриншот с сайта mirror.co.uk

Популярная британская газета Mirror опубликовала материал о произошедшем в Перми убийстве. Речь идет об истории, всколыхнувшей всю Пермь, когда молодой человек убил свою девушку, тело завернул в ковер и выбросил с балкона, чтобы затем отнести в машину. «Обвиняемый 26-летний Максим Молотов, который признался в жестоком убийстве, напал на 21-летнюю Валерию Белоусову, когда они поссорились после пьянки в их квартире в Перми рано утром 4 августа. Полиция сообщает, что он нанес ей более 50 ударов ножом, прежде чем завернуть ее в ковер и выбросить тело с балкона третьего этажа», — пишет для британских читателей Mirror. Ранее о преступлении уже рассказывало URA.RU. Убийца задержан, он признал свою вину.