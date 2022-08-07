В Перми мертвую девушку завернули в ковер и выкинули с балкона

08 августа 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

В зверском убийстве пермячки подозревают ее молодого человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми по подозрению в зверском убийстве своей девушки задержан молодой человек. В приступе ярости парень набросился на возлюбленную с ножом и нанес ей более 50 ударов, после чего завернул тело в ковер и сбросил с балкона третьего этажа. Жестокое убийство произошло 4 августа, после того как 21-летняя Валерия вернулась из отпуска. «Утром с Лериного телефона мне позвонил Максим и спросил, не видела ли я ее. Я ответила, что нет. Он сказал, что пришел домой, увидел в квартире каких-то мужиков, убил одного из них, а тело завернул в ковер. Потом он попросил предупредить его, если я узнаю, где Лера. В городе меня не было, поэтому я обзвонила наших знакомых и просила кого-нибудь прийти на квартиру, узнать, что там произошло, а также сходить в комнату общежития, посмотреть, не пришла ли туда Лера. Позже мне позвонили Лерины родители и сказали, что ее больше нет. Максим убил ее, завернул в ковер, а тело хотел вывезти на ее же машине, но не успел, его поймали», — рассказала подруга убитой «КП-Пермь». Знакомые убитой Валерии предполагают, что Максим мог находиться под воздействием наркотиков, по другой версии причиной для столь жестокой расправы могла послужить ревность. Валерию похоронили 7 августа. Максим задержан и находится под стражей, впереди его ждет суд.

В Перми по подозрению в зверском убийстве своей девушки задержан молодой человек. В приступе ярости парень набросился на возлюбленную с ножом и нанес ей более 50 ударов, после чего завернул тело в ковер и сбросил с балкона третьего этажа. Жестокое убийство произошло 4 августа, после того как 21-летняя Валерия вернулась из отпуска. «Утром с Лериного телефона мне позвонил Максим и спросил, не видела ли я ее. Я ответила, что нет. Он сказал, что пришел домой, увидел в квартире каких-то мужиков, убил одного из них, а тело завернул в ковер. Потом он попросил предупредить его, если я узнаю, где Лера. В городе меня не было, поэтому я обзвонила наших знакомых и просила кого-нибудь прийти на квартиру, узнать, что там произошло, а также сходить в комнату общежития, посмотреть, не пришла ли туда Лера. Позже мне позвонили Лерины родители и сказали, что ее больше нет. Максим убил ее, завернул в ковер, а тело хотел вывезти на ее же машине, но не успел, его поймали», — рассказала подруга убитой «КП-Пермь». Знакомые убитой Валерии предполагают, что Максим мог находиться под воздействием наркотиков, по другой версии причиной для столь жестокой расправы могла послужить ревность. Валерию похоронили 7 августа. Максим задержан и находится под стражей, впереди его ждет суд.