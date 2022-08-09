Пермячка спорит с силовиками из-за смерти мужа

Женщина уверена, что следственный комитет бездействовал Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермячка, чей муж упал на стройке больницы в Полазне в сентябре 2021 года и погиб, пытается доказать вину застройщика в произошедшем — он должен был обеспечить безопасность рабочего. Однако в возбуждении уголовного дело было отказано потому, что в договоре якобы было прописано, что рабочий должен был сам следить за своей безопасностью. Показания коллег мужа и застройщика разнятся. Женщина хочет обратиться в прокуратуру с жалобой по поводу бездействия следственного комитета.

«Следственный комитет подписал постановление об отказе в уголовном деле. В части, где обосновывается отказ, говорится, что он встал на настил, чем нарушил технику безопасности. Далее описан интересный момент: мужчина был в каске, страховочном поясе, но не пристегнул его, потому что по периметру шахты лифта отсутствовали места для фиксации пояса, что могло бы помочь избежать падения», — пишет 59.RU.

При этом, данные разнятся не только в следствии. По словам издания, министерство строительства Пермского края в соцсетях указало, что работник, выполнявший разборку опалубки монолитных конструкций шахты лифта, приступил к работам без страховой привязи и без напарника. Но, фотография с места происшествия говорит об обратном: на ней видно, что на поясе погибшего находится страховочный ремень.

Женщина и ее защитник также считают, что застройщик подделал договор ГПХ. Якобы документ, в котором прописаны пункты об обеспечении безопасности, был подписан уже после смерти мужчины. Пермячка с защитником семьи хотят добиться проведения проверки Минтруда на предмет наличия или отсутствия трудовых отношений погибшего с субподрядчиком больничной стройки.

URA.RU сделало запрос в следственное управление следственного комитета России по Пермскому краю. На момент публикации ответа еще не было получено.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в ЖК «Руна Парк» погиб рабочий. Строитель упал с 11 этажа.