Знакомая свердловчанки, продавшей сына, назвала причину поступка. Видео

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Знакомая Наргизы раскрыла подробности ЧП Фото:

Приятельница 36-летней Наргизы из Екатеринбурга, которая продала своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей незнакомым людям, раскрыла URA.RU причину продажи ребенка. По ее словам, у родственников женщины накопились кредиты, которые нужно было погасить.

«У родственников Наргизы много кредитов, они постоянно ей звонили и просили деньги. Она хотела помочь своим родственникам из Киргизии. Всего у них шесть детей, Наргиза дома сидела с детьми, а муж работает водителем. Она ничего не говорила о том, что хотела продать сына. Никакого конфликта у них с ребенком не было», — рассказала женщина.

При этом знакомая отметила, что семья жила в достатке, кредитов у них не было. «Всего было достаточно. Про то, что мальчик не ладил с отчимом — вранье, у них хорошие взаимоотношения», — подытожила она.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 11 августа рассмотрели вопрос о заключении девушки в СИЗО. Напомним, Наргиза разместила в социальных сетях объявление о продаже своего семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Активисты Екатеринбурга отозвались на объявление, предварительно поставив в известность городскую полицию. К девушке приехали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью. Сделка была прервана, а ребенка у матери забрали.

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Приятельница 36-летней Наргизы из Екатеринбурга, которая продала своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей незнакомым людям, раскрыла URA.RU причину продажи ребенка. По ее словам, у родственников женщины накопились кредиты, которые нужно было погасить. «У родственников Наргизы много кредитов, они постоянно ей звонили и просили деньги. Она хотела помочь своим родственникам из Киргизии. Всего у них шесть детей, Наргиза дома сидела с детьми, а муж работает водителем. Она ничего не говорила о том, что хотела продать сына. Никакого конфликта у них с ребенком не было», — рассказала женщина. При этом знакомая отметила, что семья жила в достатке, кредитов у них не было. «Всего было достаточно. Про то, что мальчик не ладил с отчимом — вранье, у них хорошие взаимоотношения», — подытожила она. В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 11 августа рассмотрели вопрос о заключении девушки в СИЗО. Напомним, Наргиза разместила в социальных сетях объявление о продаже своего семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Активисты Екатеринбурга отозвались на объявление, предварительно поставив в известность городскую полицию. К девушке приехали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью. Сделка была прервана, а ребенка у матери забрали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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